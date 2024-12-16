Горевший в Витебске ТЦ предложили снести

Опубликовано: 16.12.2024 14:15 , Обновлено: 16.12.2024

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой, под руководством которого 16 декабря в Витебске прошёл штаб по чрезвычайному происшествию в местном торговом центре "Беларусь", рассказал о дальнейшей судьбе горевшего здания.

Само здание - 1972 года постройки. Изначально там располагался кинотеатр и только в 2006 году там провели перепланировку под торговый центр. По слова Крутого, в результате пожара “серьёзно пострадали” перекрытия здания, что неизбежно усложнит работы по его реконструкции. Это обстоятельство вынудило городские власти задуматься о целесообразности его сноса.

“Учитывая техническое состояние здания по состоянию “на сейчас”, оно будет скорее всего подлежать сносу”, - процитировал Крутого официальный Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.

По словам чиновника, на месте “Беларуси” может появиться “более соответствующий центральной части города” объект. При этом Крутой не уточнил, идёт ли речь о строительстве нового торгового центра или объекта совсем иного характера и предназначения.

Заниматься планировкой и строительством нового объекта, по словам Крутого, будут городские власти совместно с властями Витебской области, если решение о сносе “Беларуси” будет принято окончательно.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ходе заседания штаба Крутой также пообещал “не прикрывать и не отмазывать” виновных в ЧП, в результате которого в выходные пострадали 20 человек.

«Последствия могли быть совершенно иными» — Крутой пообещал «не прикрывать и не отмазывать» виновников пожара в Витебске