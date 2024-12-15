В Витебске открыли горячую линию после пожара в ТЦ " Беларусь". Сколько пострадавших?

Опубликовано: 15.12.2024 19:55 , Обновлено: 15.12.2024

В Витебском областном исполкоме сообщили, что открыли «горячие линии» для индивидуальных предпринимателей, а также "субъектов хозяйствования", которые работали в торговом центре «Беларусь», который загорелся накануне.

Там сообщили, что по всем интересующим вопросам нужно звонить в управление торговли и услуг Витебского горисполкома по телефонам:

8(0212) 43 68 22,

8(0212) 43 68 41.

Тем временем, глава Администрации президента Дмитрий Крутой заявил, что Александр Лукашенко направил в Витебск ночью министра здравоохранения, который посетил больницы и пообщался с пострадавшими пациентами.

[inf]По данным Минздрава, на 15 декабря число пострадавших достигло 20 человек. Из которых 16 попали в больницы сразу после пожара, а ещё 4 человека обратились впоследствии “за психологической помощью”. Одна из пострадавших женщин до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.[/inf]

По словам Дмитрия Крутого, СК возбудил уголовное дело по статье о правилах пожарной безопасности. Однако, чиновник уточнил, что в ходе следствия могут быть возбуждены и другие уголовные дела.

“Завтра в Витебске состоится штаб со всеми заинтересованными силовыми ведомствами: Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз и Министерство по чрезвычайным ситуациям. По линии каждой из этих служб есть соответствующие вопросы”, - пообещал Дмитрий Крутой, уточнив, что Александр Лукашенко потребовал, чтобы “никто не ушел от ответственности”.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий сообщил, что после пожара в торговом центре “Беларусь” в больницы города обратились 15 человек, 2 из которых — дети. Одному ребёнку оказали помощь амбулаторно, а второго пришлось госпитализировать.

На пожаре в витебском ТЦ «Беларусь» пострадали 13 взрослых и 2 детей — Минздрав