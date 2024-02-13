ФСБ России обвинила белоруса в поджоге электроподстанции в Туле

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Опубликовано: 13.02.2024 08:45 , Обновлено: 07.03.2024

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 12 февраля сообщила о задержании белоруса, которого российские спецслужбы считают причастным к поджогу тяговой электроподстанции в Туле. Само ЧП произошло 6 февраля этого года. По версии российских правоохранителей, сразу после поджога мужчина уехал в Воронеж, где готовился к ещё одной диверсии, однако её удалось предотвратить.

По данным ФСБ, задержанный (мужчина 1998 года рождения) в Беларуси был судим за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ (статья 339 Уголовного кодекса Беларуси), а на “диверсии и теракты на объектах гражданской инфраструктуры Российской Федерации” пошёл ради денег. Их ему, по версии спецслужб, в начале этого года предложил “сотрудник украинских спецслужб по имени Юрий”, с которым белоруса якобы свёл “неоднократно судимый за совершение краж в Москве гражданина Украины Данько Отари Борисович” (по кличке “Гриша Московский”).

Как полагают в ФСБ, 5 февраля 2024 года белорус приехал в Тулу, изготовил там самодельное зажигательное устройство, поджег электроподстанцию, предоставил видеоотчет куратору и, получив за это банковский перевод, отправился на очередное задание - на этот раз в Воронеж. Там, по версии российских спецслужб, он также планировал поджог трансформаторной электроподстанции, также - насосной станции, которые осуществить не удалось из-за задержания.

Оперативные кадры задержания белоруса показало российское агентство ТАСС.

В отношении белоруса следователи в Туле уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 281 “Диверсия” УК РФ, максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.

Тем временем в ФСБ пообещали объявить в розыск и привлечь к уголовной ответственности “всех организаторов и соучастников преступления, в том числе иностранных граждан”.

Ранее Телеграф сообщил, что в декабре прошлого года ФСБ сообщила о задержании предполагаемого террориста, подорвавшего два грузовых поезда на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 29 и 30 ноября 2023 года. Задержанным оказался также гражданин Беларуси, 1971 года рождения.

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Тогда в связи с этим резонансным делом глава Комитета госбезопасности Иван Тертель рекомендовал всем белорусам “не втягиваться в игры иностранных спецслужб”.

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