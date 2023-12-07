ФСБ России обвинила белорусов в подрыве БАМа

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Опубликовано: 07.12.2023 15:20 , Обновлено: 07.12.2023

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в четверг, 7 декабря, сообщила о задержании предполагаемого террориста, подорвавшего два грузовых поезда на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 29 и 30 ноября 2023 года. Задержанным оказался гражданин Беларуси 1971 года рождения.

Как заявили в ФСБ, задержанный действовал по заданию другого белоруса (1981 года рождения), проживающего в Литве, а тот, в свою очередь, “действовал под контролем украинских спецслужб”. Как утверждают в российском ведомстве, задержанный белорус “изъял из тайника восемь взрывных устройств, доставил их на личном автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов”.

В результате были подорваны два железнодорожных состава с нефтепродуктами в Северомуйском тоннеле БАМ, которые следовали по маршрутам “Тайшет-Тында” и “Тайшет-Нерюнгри”.

“При следовании железнодорожных составов, и его обводному пути, произошла сработка взрывных устройств, повлекшая возгорание цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и временную блокировку движения по транспортной магистрали”, - напомнили обстоятельства ЧП недельной давности в ФСБ.

Задержали белоруса, предположительно причастного к этим взрывам, на территории Омской области России. В настоящее время спецслужбы проводят “дальнейшие мероприятия по проверке причастности задержанного к совершению иных терактов и диверсий” на территории России “по заданию украинских спецслужб”, сообщили в ФСБ.

Российское РИА “Новости” в своём телеграм-канале опубликовало видео задержания мужчины, на котором тот сам признался, что знакомый предложил ему “завести посылку за вознаграждение”, что он впоследствии и сделал. На видео он также признался, что лично установил на поездах “магнитные мины”.

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Что произошло на БАМе?

В Северомуйском тоннеле, самом длинном тоннеле Байкало-Амурской магистрали, в ночь на 30 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан в Бурятии сработало взрывное устройство, в результате чего загорелась цистерна с ГСМ. На обходном пути, по которому пустили после этого поезда, произошёл ещё один взрыв.

По данным российского телеграм-канала Baza, при первом взрыве одна цистерна полностью выгорела, у двух цистерн обнаружили пробоину, причем транспортировка вагонов с места ЧП осложнилась тем, что взрывом серьезно повредило рельсы, а вытекшее топливо их попросту затопило. При втором взрыве, по данным источников канала, выгорели четыре цистерны из состава, еще две были повреждены огнем. Топливо разлилось на площади примерно 150 квадратных метров.

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После первого же взрыва Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье “теракт” в отношении “неустановленных лиц”.

Восстановить движение по Северомуйскому тоннелю после взрыва удалось лишь к вечеру 2 декабря.