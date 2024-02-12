В милиции рассказали, когда белорусам за хулиганство грозит вместо штрафа до десяти лет тюрьмы
Участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Ошмянского РОВД Виктор Окушко объяснил, когда за хулиганство в Беларуси может грозить не только штраф и общественные работы, но и реальный тюремный срок, причём весьма внушительный - до десяти лет. Представитель правоохранительных органов объяснил, от каких ключевых факторов зависит уголовное наказание по этой статье.
По словам участкового, на территории Ошмянского района Гродненской области в этом году “обострилась проблема, связанная с совершением уголовно-наказуемых хулиганств”. Чаще всего речь идёт о повреждении имущества, например, автомобилей. В этом случае нарушителю приходится возмещать причиненный материальный ущерб, а также штраф. Однако, нередко к этому “денежному” наказанию добавляется и реальный тюремный срок.
Как пояснил в интервью районной газете “Ашмянскi веснiк” Окушко, вид наказания будет напрямую зависеть от степени тяжести преступления и обстоятельств дела. При этом привлечь к уголовной ответственности за хулиганство в Беларуси могут уже с 14 лет (это одно из немногих исключений из общего правила, по которому административной и уголовной ответственности в Беларуси подлежит “физическое лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста”).
Отметим, что под хулиганством в Уголовном кодексе Беларуси (статья 339) понимается “умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом”. За него предусмотрены такие наказания:
- общественные работы,
- штраф,
- исправительные работы на срок до двух лет,
- арест или ограничение свободы на срок до двух лет,
- лишение свободы на срок до трех лет.
Однако, при определенных обстоятельствах такие действия человека могут квалифицировать уже как “злостное хулиганство”, если человек совершает их:
- повторно,
- группой лиц,
- оказывая сопротивление лицу, пресекающему хулиганские действия,
- причиняя “менее тяжкое телесное повреждение.
В этом случае обойтись штрафом уже не получится, а максимальное наказание возрастает до шести лет тюрьмы .
Самое суровое наказание предусмотрено за хулиганство, сопряженное со следующими обстоятельствами:
- применением оружия,
- применением других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений,
- применением взрывчатых веществ, взрывных устройств или предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, либо совершенные с угрозой их применения.
За такие действия закон предусматривает возможность посадить человека в тюрьму на срок от трех до десяти лет.
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