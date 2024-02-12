В милиции рассказали, когда белорусам за хулиганство грозит вместо штрафа до десяти лет тюрьмы

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Опубликовано: 12.02.2024 11:09 , Обновлено: 12.02.2024

Участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Ошмянского РОВД Виктор Окушко объяснил, когда за хулиганство в Беларуси может грозить не только штраф и общественные работы, но и реальный тюремный срок, причём весьма внушительный - до десяти лет. Представитель правоохранительных органов объяснил, от каких ключевых факторов зависит уголовное наказание по этой статье.

По словам участкового, на территории Ошмянского района Гродненской области в этом году “обострилась проблема, связанная с совершением уголовно-наказуемых хулиганств”. Чаще всего речь идёт о повреждении имущества, например, автомобилей. В этом случае нарушителю приходится возмещать причиненный материальный ущерб, а также штраф. Однако, нередко к этому “денежному” наказанию добавляется и реальный тюремный срок.

Как пояснил в интервью районной газете “Ашмянскi веснiк” Окушко, вид наказания будет напрямую зависеть от степени тяжести преступления и обстоятельств дела. При этом привлечь к уголовной ответственности за хулиганство в Беларуси могут уже с 14 лет (это одно из немногих исключений из общего правила, по которому административной и уголовной ответственности в Беларуси подлежит “физическое лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста”).

Отметим, что под хулиганством в Уголовном кодексе Беларуси (статья 339) понимается “умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом”. За него предусмотрены такие наказания:

общественные работы,

штраф,

исправительные работы на срок до двух лет,

арест или ограничение свободы на срок до двух лет,

лишение свободы на срок до трех лет.

Однако, при определенных обстоятельствах такие действия человека могут квалифицировать уже как “злостное хулиганство”, если человек совершает их:

повторно,

группой лиц,

оказывая сопротивление лицу, пресекающему хулиганские действия,

причиняя “менее тяжкое телесное повреждение.

В этом случае обойтись штрафом уже не получится, а максимальное наказание возрастает до шести лет тюрьмы .

Самое суровое наказание предусмотрено за хулиганство, сопряженное со следующими обстоятельствами:

применением оружия,

применением других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений,

применением взрывчатых веществ, взрывных устройств или предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, либо совершенные с угрозой их применения.

За такие действия закон предусматривает возможность посадить человека в тюрьму на срок от трех до десяти лет.

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