"Не втягиваться в игры" - Глава КГБ предупредил белорусов о смертной казни

Опубликовано: 13.12.2023 13:41 , Обновлено: 15.11.2024

Глава Комитета госбезопасности Иван Тертель 13 декабря прокомментировал задержание гражданина Беларуси, которого подозревают в совершении теракта на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Он рассказал подробнее о личности задержанного, которому в России может грозить пожизненное заключение, а в Беларуси - смертная казнь, и рекомендовал всем белорусам "не втягиваться в игры иностранных спецслужб".

По словам Тертеля, задержанный по подозрению в подрыве двух железнодорожных составов на БАМе - житель Витебского региона, бывший работник белорусского нефтеперерабатывающего предприятия “Нафтан”. По данным КГБ, мужчину уволили с завода в декабре 2020 года “за причастность к экстремистской деятельности”, после чего его”завербовали украинские спецслужбы дистанционным путем”, сообщило госагентство БелТА.

Как заявил Тертель, мотивами вменяемого белорусу преступления была корысть и “перевернутое сознание и перевернутые представления и ценности”. Другие подробности дела глава белорусского КГБ раскрывать не стал - “чтобы не навредить следствию”.

“Но хотел бы наших граждан предупредить, что это серьезное преступление. По российскому законодательству наказание вплоть до пожизненного. А в нашем случае речь идет о смертной казни. Это особо тяжкие преступления, хочу предупредить наших граждан, что ни одно из них не остается нераскрытым”, - добавил Тертель.

Он также призвал белорусов “быть бдительными” и “не втягиваться в игры иностранных спецслужб”.

Напомним, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) 7 декабря сообщила о задержании предполагаемого террориста, подорвавшего два грузовых поезда на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 29 и 30 ноября 2023 года. Задержанным оказался гражданин Беларуси 1971 года рождения. Как заявили в ФСБ, задержанный действовал по заданию другого белоруса, проживающего в Литве, а тот, в свою очередь, «действовал под контролем украинских спецслужб».

ФСБ России обвинила белорусов в подрыве БАМа