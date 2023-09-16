"Это самый страшный урок" - Водитель самосвала, обвиняемый в гибели 13 человек в ДТП под Смолевичами, выступил с последним словом

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Опубликовано: 16.09.2023 11:13 , Обновлено: 16.09.2023

Владимир Гриненко, водитель грузовика, которого обвиняют в смертельном ДТП под Смолевичами, 15 сентября выступил в суде с последним словом.

В зал суда мужчина пришел с уже собранной спортивной сумкой. Накануне прокурор запросил для него семь лет колонии, сообщила «Мінская праўда».

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Обвиняемый выступил с последним словом, в котором выразил соболезнования всем потерпевшим, родным и близким:

“Это страшная авария, которой не должно было быть. И если бы я мог, я бы все сделал, чтобы изменить прошлое. Это жуткое стечение обстоятельств, унесшее столько жизней.

Прошу прощения у всех пострадавших при аварии. Прошу прощения у родных и близких, потерявших своих родных. Я даже мысли не допускал, что так может произойти. Я готов понести заслуженное наказание и не дай Бог кому-либо быть в ответе за чьи-то жизни! Для меня это самый дорогой и страшный урок, который я буду искупать до конца жизни. Простите, если сможете”, — сказал Гриненко.

Приговор планируют огласить 18 сентября.

Авария под Смолевичами

Утром 20 февраля водитель грузового МАЗа филиала автопарка № 20 «Миноблавтотранса» курсировал между карьером «Верасы» и деревней Новосады. Как позже выяснило следствие, еще до ДТП он обнаружил неисправность, связанную с «разрушением листа правой рессоры передней подвески». Ехать в таком состоянии было нельзя, но «водитель от поездок не отказывался, а в течение рабочей смены сделал три рейса по перевозке груза».

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Примерно в 14:55 водитель делал четвертый рейс. Самосвал был загружен песком более чем на 20 тонн, что превышает установленную заводом массу перевозимого груза. Грузовик ехал со скоростью 65-70 км/ч., в какой-то момент во время движения разрушилась правая рессора и машина столкнулась с маршруткой “Смолевичи — Минск”.

Фото: СК

Фото: СК

В результате погибли водитель и 12 пассажиров маршрутки, потерпевшими признаны 34 человека. «Миноблавтотрансу» и обвиняемому заявлены иски о возмещении морального вреда на 2 миллиона 370 тысяч рублей.

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