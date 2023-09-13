ГАИ показала видео, как в Минске водитель сбил велосипедистку с 5-летним ребенком
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Госавтоинспекция опубликовала видео ДТП в Минске: водитель сбил велосипедистку и 5-летнего ребенка.
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Предварительно установлено, что 32-летняя водитель автомобиля Renault при повороте не предоставила преимущество велосипедистке, которая ехала по нерегулируемому пешеходному переходу, перевозя в специальном предназначенном для этого кресле 5-летнюю девочку. Водитель их сбила.
В результате 37-летняя женщина и ребенок получили травмы, их доставили в больницу.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минске водитель въехал в остановку из-за кошки.
Темы: #Происшествия #Беларусь #ДТП #Минск