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ГАИ показала видео, как в Минске водитель сбил велосипедистку с 5-летним ребенком

ГАИ показала видео, как в Минске водитель сбил велосипедистку с 5-летним ребенком
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🎥 Видео

Госавтоинспекция опубликовала видео ДТП в Минске: водитель сбил велосипедистку и 5-летнего ребенка.

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Предварительно установлено, что 32-летняя водитель автомобиля Renault при повороте не предоставила преимущество велосипедистке, которая ехала по нерегулируемому пешеходному переходу, перевозя в специальном предназначенном для этого кресле 5-летнюю девочку. Водитель их сбила.

В результате 37-летняя женщина и ребенок получили травмы, их доставили в больницу.

Фото: t.me/gaiminsk
Фото: t.me/gaiminsk
Фото: t.me/gaiminsk
Фото: t.me/gaiminsk

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минске водитель въехал в остановку из-за кошки.

В Минске водитель въехал в остановку из-за кошки

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