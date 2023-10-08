Двое белорусов пострадали при ракетных обстрелах Израиля — МИД

Опубликовано: 08.10.2023 13:23 , Обновлено: 08.10.2023

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что во время ракетных обстрелов израильского города Ашкелона пострадали двое граждан нашей страны.

В ведомстве рассказали, что это сын с матерью. Их госпитализировали и сейчас оказывают “необходимую медицинскую помощь”. Состояние одного из них оценивают “как крайне тяжелое”.

Кроме того, по данным МИД, “с различными вопросами” в Посольство Беларуси в Тель-Авиве обратились около 30 граждан Беларуси.

Ведомство посоветовала все белорусам, которые находятся в Израиле, “строго следовать указаниям службы тыла и местных властей”.

Напомним, в ночь на 7 октября террористическое объединение ХАМАС объявило о начале “великой революции” и призвали арабов, живущих в Израиле, присоединиться. По израильским городам были выпущены тысячи ракет, а на юге начались уличные бои.

ХАМАС начало вторжение в Израиль. Тель-Авив объявил о «готовности к войне»

8 октября командование армии Израиля (ЦАХАЛ) заявило, что его целью является установление контроля над сектором Газа. Таким образом, в Израиле решили полностью ликвидировать администрацию палестинского региона-анклава.

ЦАХАЛ обьявил о планах полной зачистки сектора Газа

Ранее Телеграф писал, что в соцсетях опубликовали видео, на котором, как утверждают, трасса с десятками обстрелянных и сожженных автомобилей в Израиле после атаки террористов из ХАМАС.

Появилось видео с десятками сожженных авто в Израиле после набега ХАМАС