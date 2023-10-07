ХАМАС начало вторжение в Израиль. Тель-Авив объявил о "готовности к войне"

Опубликовано: 07.10.2023 09:19 , Обновлено: 07.10.2023

В ночь на 7 октября террористическое объединение ХАМАС объявило о начале "великой революции" и призвали арабов, живущих в Израиле, присоединиться. По израильским городам были выпущены десятки ракет, а на юге начались уличные бои.

Мохаммад Дейф, высокопоставленный военный командир ХАМАСа, объявил о начале операции в эфире средств массовой информации, призвав палестинцев повсюду сражаться.

“Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле”, - сказал он, добавив, что было запущено 5000 ракет.

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Израильские СМИ сообщили, что вооруженные люди открыли огонь по прохожим в городе Сдерот на юге Израиля, а на кадрах, циркулирующих в социальных сетях, судя по всему, видны столкновения на улицах города.

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“Несколько террористов проникли на израильскую территорию из сектора Газа”, - говорится в заявлении военных, добавляя, что жителям района, прилегающего к сектору Газа, было приказано оставаться в своих домах.

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В сети также появилось видео, где террористы вытаскивают тело погибшего военного из машины и торжествуют (не публикуем по этическим соображениям).

Армия Израиля уже объявила о “готовности к войне” и объявила широкомасштабный сбор резервистов.

В сети появилось видео, где боевики проезжают по улицам неизвестного города с криками “Аллах Акбар”. На других кадрах они кладут на землю местных жителей. Также есть сведения о погибших мирных жителях и подбитой израильской технике.

В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что он встретится с высшими должностными лицами службы безопасности в ближайшие часы.

В то же время, в секторе Газа был слышен грохот запусков, и жители сообщили о вооруженных столкновениях вдоль разделительного забора с Израилем, недалеко от южного города Хан-Юнис, и заявили, что видели значительное передвижение вооруженных боевиков.

Израильская служба скорой помощи сообщила, что бригады были направлены в районы на юге Израиля недалеко от Газы.

Издание Al Jazeera сообщило, что власти Израиля объявили чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 км от сектора Газа. В нее попали Тель-Авив и Беершеба.

Это первый случай в истории Газы, когда солдаты заходят в израильские города, устраивают вооруженные столкновения.