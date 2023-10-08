Появилось видео с десятками сожженных авто в Израиле после набега ХАМАС
В соцсетях опубликовали видео, на котором, как утверждают, трасса с десятками обстрелянных и сожженных автомобилей в Израиле после атаки террористов из ХАМАС.
В комментариях к видео подписали, что оно было сделано возле кибуца (сельскохозяйственной коммуна) Реим, недалеко от границы с сектором Газа.
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Известно, что там проходил музыкальный фестиваль Nature Party. Как сообщали СМИ, участников взяли в заложники террористы.
Ранее в соцсетях публиковали видео, как участники пытались убежать от боевиков.
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Поданным The Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения на утро 8 октября, число израильтян, раненых и госпитализированных в результате нападения ХАМАС, достигло 1864. Из них 19 — в критическом состоянии, 326 тяжело ранены и 359 — в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, СМИ сообщили, что число погибших от палестинских атак в Израиле возросло до 300 человек.
Ранее Телеграф писал, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху вечером 7 октября после разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что впереди израильтян и палестинцев ждёт долгая война. Но не между собой, а с террористами из ХАМАС.