Появилось видео с десятками сожженных авто в Израиле после набега ХАМАС

🎥 Видео

Опубликовано: 08.10.2023 10:56 , Обновлено: 26.02.2025

В соцсетях опубликовали видео, на котором, как утверждают, трасса с десятками обстрелянных и сожженных автомобилей в Израиле после атаки террористов из ХАМАС.

В комментариях к видео подписали, что оно было сделано возле кибуца (сельскохозяйственной коммуна) Реим, недалеко от границы с сектором Газа.

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Известно, что там проходил музыкальный фестиваль Nature Party. Как сообщали СМИ, участников взяли в заложники террористы.

Ранее в соцсетях публиковали видео, как участники пытались убежать от боевиков.

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Поданным The Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения на утро 8 октября, число израильтян, раненых и госпитализированных в результате нападения ХАМАС, достигло 1864. Из них 19 — в критическом состоянии, 326 тяжело ранены и 359 — в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, СМИ сообщили, что число погибших от палестинских атак в Израиле возросло до 300 человек.

Ранее Телеграф писал, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху вечером 7 октября после разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что впереди израильтян и палестинцев ждёт долгая война. Но не между собой, а с террористами из ХАМАС.

Премьер Израиля объявил войну ХАМАС