ЦАХАЛ обьявил о планах полной зачистки сектора Газа

Опубликовано: 08.10.2023 12:39 , Обновлено: 08.10.2023

Командование армии Израиля (ЦАХАЛ) заявило, что его целью является установление контроля над сектором Газа. Таким образом, в Израиле решили полностью ликвидировать администрацию палестинского региона-анклава.

“Важная вещь, которая беспокоит нас прямо сейчас, - это стабилизация ситуации в секторе Газа”, - заявил международный представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт на брифинге в воскресенье.

“У нас есть цели на следующие 12 часов: покончить с Газой. Чтобы контролировать весь анклав и уничтожить всех террористов на нашей территории”, - рассказал Хехт.

Израильские войска нанесли авиаудары по мечетям в Газе:

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Новость Телеграф

“Мы, вероятно, попытаемся отселить определенные общины в районах Газы”, - сообщил представитель ЦАХАЛ.

В то же время, в Армии обороны Израиля уточнили, что пока на юге страны по-прежнему существует восемь “точек соприкосновения” с боевиками ХАМАС.

Хехт добавил, что ЦАХАЛ готов к возможным провокациям со стороны ливанской Хезболлы на севере страны: “Мы готовы со многими силами с акцентом на Иудею и Самарию [Западный берег] и северную арену – остановить любое мероприятие, если против нас будет совершено нападение. Мы готовы к беспорядкам или попыткам нападений, если таковые будут”.

Хехт сказал, что ЦАХАЛ нейтрализовал большинство террористов, которые проникли в поселение Отеф, но операции все еще продолжаются в Сдероте, Кфар-Газе, Беери, Киссуфиме и Суфе, среди других мест.

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По словам Хехта, ЦАХАЛ проводил обыски и пытался очистить территорию, чтобы убедиться, что в населенных пунктах все еще нет боевиков ХАМАСА. По его словам, тех, кто живет в общинах вокруг сектора Газа эвакуируют.

“Мы собираемся жестко отреагировать на действия ХАМАСА. Это займет некоторое время”, - сказал Хехт. Отвечая на вопрос журналиста о провале разведки, который позволил осуществить такую крупномасштабную атаку, Хехт сказал: “На данный момент это не вопрос… Я уверен, что в будущем это станет предметом большой дискуссии”.

[info_b]Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая формально принадлежит Палестине (частично признанное государство). На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной.

По результатам Шестидневной войны с 1967 года по 2005 год сектор находился под контролем Израиля. Однако с 2005 года там была образована Аалестинская администрация, а в августе 2005 года, согласно «Плану одностороннего размежевания», Израиль вывел из Газы войска и отселил свои поселения.

В 2007 году власть в секторе Газа в результате переворота захватил ХАМАС.

Эта организация признана террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, Европейским Союзом, Организацией американских государств, и в других странах. Запрещена в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС - бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам».

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Ранее, 7 октября премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что пригласил в Кабмин лидеров оппозиции для формирования “правительства народного единства” на время войны с ХАМАС. Ранее лидера оппозиции призвали премьера забыть о противоречиях и объединиться.

Также стало известно, что ливанская Хезболла заявила о вступлении в войну с Израилем, если ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Газе. С утра там заявили об обстреле севера Израиля. Миротворческие силы ООН, находящиеся там, подтвердили атаку.

[info_b]Хезболла — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в граничащем с Израилем на севере Ливане исламского государства по образцу Ирана. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в соцсетях опубликовали видео, на котором, как утверждают, трасса с десятками обстрелянных и сожженных автомобилей в Израиле после атаки террористов из ХАМАС.

Появилось видео с десятками сожженных авто в Израиле после набега ХАМАС