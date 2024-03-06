Два средства для стирки производства РФ запретили в Беларуси

📷 Фото

Опубликовано: 06.03.2024 16:49 , Обновлено: 06.03.2024

Реестр опасной продукции Беларуси пополнился двумя пунктами товаров бытовой химии, которые отныне запрещены для ввоза, обращения и реализации на территории республики. На сей раз под запрет попали стиральный порошок и жидкое средство для стирки известных брендов. Что с ними не так?

В список вошли:

средство для стирки жидкое «Персил Колор Гель» (производитель – ООО «Хенкель Рус», г. Москва, адрес производства: филиал ООО «Хенкель Рус» в г. Пермь);

средство моющее синтетическое порошкообразное «Дени Тотал для цветного» (производитель – ООО «ЛАБ Индастриз», г. Москва, адрес производства: филиал в г. Энгельс.

«Изъять из оборота и уничтожить» – БелАЗ подал иск против российского производителя

На сайте Госстандарта сообщили, что изготовитель моющего средства Persil в маркировке умышленно указал назначение продукции «для использования в стиральных машинах-автоматах», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (197±5) мм. Аналогичная претензия и к порошку Deni, здесь показатель «пенообразующая способность» составил (204±5) мм. Проще говоря, слишком сильно пенятся.

Госстандарт нашел в российском печеночном паштете червей. Какую упаковку белорусам избегать в магазине?

Излишне пенистые моющие средства способны повредить стиральную машину. Вариантов ущерба может быть несколько:

пена проникнет за пределы бака и попадет в другие части машины, такие как насос или датчики, это может вызвать неисправности;

излишняя пена способна забить фильтры и трубки машины;

излишняя пена и химические вещества из моющих средств могут со временем повредить уплотнения и другие детали стиральной машины;

наконец, из-за избытка пены машина не сможет как следует прополоскать вещи.

Ранее Телеграф писал, что с 27 февраля вступили в силу изменения в техрегламент на пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии. В комплексном документе сказано, что «введены пять новых понятий, актуализирован ряд определений, перечень разрешенных пищевых добавок сокращен с 362 до 349 за счет исключения 19 позиций и введения в оборот шести новых пищевых добавок». Какие «Е» поставили вне закона?

В Беларуси запретили использовать популярный подсластитель