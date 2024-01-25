«Изъять из оборота и уничтожить» – БелАЗ подал иск против российского производителя

Опубликовано: 25.01.2024 18:34 , Обновлено: 25.01.2024

Управляющая компания холдинга «Белаз-Холдинг» подала иск в Арбитражный суд Костромской области против российской компании, это следует из базы данных арбитражных дел РФ. Ответчик – компания «БАУМИ ТОЙС», зарегистрированная в Костроме. Она производит игрушки и наборы для сборки масштабных деревянных моделей различной техники: автобусов Ikarus, грузовиков КамАЗ и ЗиЛ, истребителей и так далее. В перечне нашелся и БелАЗ.

В судебных документахсказано, что «БАУМИ ТОЙС» продавала и наборы для сборки самосвалов БелАЗ с товарным знаком белорусского завода на маркетплейсе Wildberries, а также других площадках и объектах торговли. Белорусское предприятие воспротивилось тому, чтобы российская компания использовала товарный знак БелАЗа на своих изделиях. Автопроизводитель через суд потребовал небольшую компенсацию в 50 тысяч российских рублей (около 1,8 тысячи белорусских), сообщил Sputnik. Также БелАЗ потребовал изъять из оборота и уничтожить упомянутые наборы. За счет «БАУМИ ТОЙС».

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Российский суд пока оставил иск без движения по формальным причинам. Арбитражный суд Костромской области в своем определении постановил, что надо устранить недочет до 17 февраля 2024 года.

Ранее Телеграф писал, что реестр опасной продукции Государственного комитета по стандартизации Беларуси пополнился сразу несколькими позициями с детскими игрушками. Из продажи изъяли “слишком громкие” музыкальные игрушки, а также игрушечное оружие с “системой лазерного излучения”.

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