В Беларуси запретили использовать популярный подсластитель

Опубликовано: 26.02.2024 14:27 , Обновлено: 29.02.2024

Со вторника, 27 февраля, вступили в силу изменения в техрегламент на пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, сообщили в Евразийской экономической комиссии. В комплексном документе сказано, что «введены пять новых понятий, актуализирован ряд определений, перечень разрешенных пищевых добавок сокращен с 362 до 349 за счет исключения 19 позиций и введения в оборот шести новых пищевых добавок». Какие «Е» поставили вне закона?

Значительно расширили перечень вкусоароматических веществ для производства пищевых ароматизаторов, сказанов документе. А кроме того сообщили:

«Был учтен передовой опыт пищевых отраслей ряда государств в отношении применения перспективных ферментных препаратов, перечень которых расширен с 56 до 331 позиции. Область их применения включает переработку овощей и фруктов, производство молочной, мясной, рыбной, алкогольной продукции, хлебобулочных изделий, зерновых продуктов, кофе, чая и некоторых других товаров».

Госстандарт запретил в Беларуси самый известный майонез в мире

Исключенные из перечня добавки

На портале Роскачества перечислили добавки, которые отныне будут вне закона.

Танины пищевые (Е181) . Их можно применять как красители, эмульгаторы, стабилизаторы, но на практике они с такой целью не используются. В целом танины полезны для организма, но пищевые добавки нужны для придания продукту каких-либо свойств (создать нужную текстуру, цвет, форму и др.). Танины с такой целью не применяются, а потому исключены из перечня добавок.

. Их можно применять как красители, эмульгаторы, стабилизаторы, но на практике они с такой целью не используются. В целом танины полезны для организма, но пищевые добавки нужны для придания продукту каких-либо свойств (создать нужную текстуру, цвет, форму и др.). Танины с такой целью не применяются, а потому исключены из перечня добавок. Консерванты дифенил (Е230) и муравьиная кислота (Е236) , регулятор кислотности лактат аммония (Е328) , антиокислитель оксистеарин (Е387) , глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912) – нигде в мире уже не используются в качестве пищевых добавок и исключены из перечня разрешенных для использования в пищевой промышленности за ненадобностью. Кантаксантин (E161g) – краситель – также применяется в пищевой промышленности очень редко.

и муравьиная кислота , регулятор кислотности лактат аммония , антиокислитель оксистеарин , глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты – нигде в мире уже не используются в качестве пищевых добавок и исключены из перечня разрешенных для использования в пищевой промышленности за ненадобностью. Кантаксантин – краситель – также применяется в пищевой промышленности очень редко. Ацетат аммония (Е264) . Регулятор кислотности, который редко применяется. При этом (в совершенно иных дозировках) его начали использовать как инсектицид, поэтому было решено убрать его из списка добавок.

. Регулятор кислотности, который редко применяется. При этом (в совершенно иных дозировках) его начали использовать как инсектицид, поэтому было решено убрать его из списка добавок. Диоктилсульфосукцинат натрия (Е480) стали применять в качестве лекарства. А по закону лекарственные препараты нельзя использовать в качестве пищевых добавок. Краситель красный рисовый аналогично диоктилсульфосукцинату натрия используется как лекарство.

стали применять в качестве лекарства. А по закону лекарственные препараты нельзя использовать в качестве пищевых добавок. Краситель красный рисовый аналогично диоктилсульфосукцинату натрия используется как лекарство. Антислеживающие агенты алюмосиликат калия (E555) , алюмосиликат кальция (Е556) , бентонит (Е558) , алюмосиликат (каолин) (Е559) – вещества, содержащие алюминий. Для каждой добавки установлена предельно допустимая концентрация и при использовании по отдельности нет никаких рисков. Однако эксперты сочли, что при использовании в пищевых продуктах сразу нескольких добавок на основе алюминия в организм это вещество будет попадать в количествах, оказывающих негативное воздействие на здоровье. Поэтому четыре содержащие алюминий добавки исключены из перечня разрешенных для использования в пищевой промышленности ЕАЭС. Алюмосиликат натрия (Е554) по-прежнему разрешен.

, алюмосиликат кальция , бентонит , алюмосиликат (каолин) – вещества, содержащие алюминий. Для каждой добавки установлена предельно допустимая концентрация и при использовании по отдельности нет никаких рисков. Однако эксперты сочли, что при использовании в пищевых продуктах сразу нескольких добавок на основе алюминия в организм это вещество будет попадать в количествах, оказывающих негативное воздействие на здоровье. Поэтому четыре содержащие алюминий добавки исключены из перечня разрешенных для использования в пищевой промышленности ЕАЭС. Алюмосиликат натрия (Е554) по-прежнему разрешен. Мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637) . Используются и будут использоваться далее как ароматизаторы. Дело в том, что с 2010 года ароматизаторы выведены из категории пищевых добавок и считаются отдельной категорией. Поэтому и из списка добавок эти усилители вкуса и аромата тоже убрали.

и этилмальтол . Используются и будут использоваться далее как ароматизаторы. Дело в том, что с 2010 года ароматизаторы выведены из категории пищевых добавок и считаются отдельной категорией. Поэтому и из списка добавок эти усилители вкуса и аромата тоже убрали. Сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203) . По поводу этих консервантов появились данные об их теоретическом генотоксичном действии. Эти данные не окончательные, но поскольку добавки в первую очередь должны быть ОДНОЗНАЧНО безопасны, то эти консерванты исключили из числа разрешенных. При этом консерванты сорбиновая кислота и сорбат калия по-прежнему разрешены – исследователи посчитали, что они не обладают негативным эффектом для здоровья.

и сорбат кальция . По поводу этих консервантов появились данные об их теоретическом генотоксичном действии. Эти данные не окончательные, но поскольку добавки в первую очередь должны быть ОДНОЗНАЧНО безопасны, то эти консерванты исключили из числа разрешенных. При этом консерванты сорбиновая кислота и сорбат калия по-прежнему разрешены – исследователи посчитали, что они не обладают негативным эффектом для здоровья. И наконец достаточно популярный у белорусов заменитель сахара: пищевая добавка без номера – подсластитель Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni) , порошок листьев и сироп из них, экстракты стевии исключена из перечня разрешенных. Вместе с тем, в нем остались стевиолгликозиды Е 960 – тот же экстракт стевии, только для него точнее прописана спецификация (процент содержания основного вещества, способ получения, содержание примесей, содержание токсичных примесей и др.). По сути, в регламенте устранили дублирование в пользу позиции с более ясными характеристиками качества и безопасности пищевой добавки.

Ранее Телеграф писал, что Министерство финансов РФ выступило против сохранения потолка беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на уровне 1000 евро. Приведенное объяснение такой инициативы не очень прозрачное: «…поскольку обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны». Эту информацию сообщила газета Ведомости».

Россия предложила в разы снизить порог беспошлинных онлайн-покупок в ЕАЭС. Что скажут в Беларуси?