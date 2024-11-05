До 10 лет тюрьмы. Прокуратура Польши обвинила белоруса в шпионаже. Что известно?

Опубликовано: 05.11.2024 20:32 , Обновлено: 05.11.2024

Прокуратура Польши обвинила 53-летнего белоруса и 59-летнего поляка, которых задержали в марте 2023 года, в шпионаже. Польские спецслужбы утверждают, что уроженец нашей страны занимался разведкой на территории города Бяла-Подляска, после чего докладывал обо всём белорусским спецслужбам. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Беларуси обвинение напрямую не комментировали.

В ходе разбирательства, которое прошло в Люблинском окружном суде, прокуратура Польши обвинила белоруса в том, что на протяжении пяти лет, с 2018 по 2023 год, тот занимался шпионажем. В частности, речь идёт о разведке на территории военного аэродрома в Бяла-Подляске и других населённых пунктах Люблинского воеводства.

Так, согласно обвинению, белорус собирал информацию о железнодорожной инфраструктуре и военно-воздушных операциях на аэродроме, а также перемещении военной техники. Кроме того, в прокуратуре Польши заявили, что 53-летний Николай М. организовывал “каналы связи” с представителями КГБ Беларуси.

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Что касается поляка, то его обвинили в содействии деятельности иностранной разведки. Оба подозреваемых признались в преступлениях, передала польская газета Wiadomosci. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко в марте 2023 года заявил, что власти Польши предложили ему обменять задержанных по обвинению в шпионаже трёх белорусов. Но не уточнил на кого.

«Они арестовали пять украинцев и трех белорусов. Но никто ничего не доказывает и не показывает. Все просто — хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России и Беларуси обмен на кого-то. Уже предлагают», — заявил он.

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