Глава Минобороны призвал поляков искать шпионов и вспомнил про Беларусь

Опубликовано: 16.03.2023 13:08 , Обновлено: 16.03.2023

Вице-премьер польского правительства, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 16 марта, что польские спецслужбы на самом деле выявили и вскрыли группу шпионов, работавших на Россию. В своем заявлении он вспомнил и про Беларусь.

“Я хотел бы подчеркнуть большие успехи, достигнутые офицерами ABW (Агентство внутренней безопасности Польши - ред.), потому что вся шпионская сеть была отработана. Это доказательство того, что польские службы действуют для безопасности нашей страны очень эффективно”, - сказал вице-премьер, глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Вице-премьер Польши напомнил, что «если мы имеем дело со шпионской сетью, конечно, эти люди собирают информацию для определенной цели». По его словам, ее действия были связаны с нападением России на Украину, и “гибридной атакой с территории Беларуси на Польшу”.

“Мы имеем дело с ситуацией, когда эти люди действуют на территории нашей страны”, - констатировал польский чиновник и политик.

Он добавил, что нет никаких сомнений в том, что поляки живут в такие времена, когда Россия решила воссоздать свою империю. «Такая империя всегда была опасна для Польши, будь то белая, красная, а теперь и путинская», — сказал он.

На вопрос, может ли раскрытая группа шпионов представлять серьезную угрозу критической инфраструктуре Польши, он ответил: «Конечно, представляет… Это была шпионская группа, группа людей, которые собирали информацию для тех, кто напал на Украину. Угроза была реальной”.

Отвечая на дополнительные вопросы, вице-премьер указал, что раскрытие шпионской сети стало результатом работы польских служб. «Однако мы координируем свои действия с нашими союзниками, прежде всего с НАТО… Безопасность возможна только при хорошем сотрудничестве”, - отметил он.

В то же время министр обороны Польши подтвердил, что в стране может действовать больше таких групп.

«Поэтому я хотел бы попросить наших слушателей реагировать в ситуации, когда они видят странное поведение, например, фотографирование объектов, связанных с военной инфраструктурой. Я прошу вас реагировать, уведомлять польские службы, чтобы не допустить увеличения риска», — призвал он.

Напомним, что ранее польское радио RMF FM сообщило, что в Польше вскрыли сеть агентов “из-за восточной границы” страны. Они должны были работать по поручению российских спецслужб.

«Агенты ABW задержали их в связи с обнаружением скрытых камер на важных маршрутах и ​​железнодорожных узлах, которые фиксировали движение на путях и передавали изображение в сеть», — говорилось в сообщении.

Станислав Жарин, заместитель координатора министра спецслужб, сообщил, что заявление по этим сообщениям будет представлено в четверг.

«Завтра министр-координатор и глава Министерства внутренних дел и администрации Мариуш Каминский сделает заявление для СМИ. Конференция в 11:00 в Министерстве внутренних дел и Администрация», — написал он в Twitter.

В Беларуси и России пока не комментировали заявления польских властей. Впрочем, пока неясно, граждане каких стран входили в группу из 6 шпионов, которых задержали польские спецслужбы..