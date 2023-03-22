Польша предложила обменять задержанных белорусов - Лукашенко. Варшава раскрыла свои подробности

Опубликовано: 22.03.2023 13:55 , Обновлено: 22.03.2023

Александр Лукашенко 22 марта заявил, что власти Польши предложили ему обменять задержанных по обвинению в шпионаже трёх белорусов. Но не уточнил на кого.

“Они арестовали пять украинцев и трех белорусов. Но никто ничего не доказывает и не показывает. Все просто — хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России и Беларуси обмен на кого-то. Уже предлагают”, — заявил он.

При этом Александр Лукашенко обвинил Польшу и Литву в желании напасть на Беларусь. ”…Польша - гиена Европы. Эти литовцы. Они же с поляками тоже друг друга ненавидят. Знаете почему. Ну, вот объединили американцы их. Этот пояс создался. Они готовятся против нас воевать”, - сказал он и предупредил, что “еще продолжается ряд операций на территории Беларуси”.

В Варшаве рассказали подробности о раскрытой диверсионной группе

В свою очередь, власти Польши утверждают, что задержанные являлись шпионами, в том числе белорусы, и не просто следили за путями поставок в Украину, но и готовились к диверсиям.

“Мы имели дело с группой, которая готовилась к диверсионным действиям, к физической дестабилизации транспортных путей. Так что сомнений быть не могло. Эту группу пришлось обезвредить и взять под стражу. (…) Все было слишком серьезно, чтобы мы могли просто наблюдать”, – заявил заместитель министра, координатор спецслужб Польши, Станислав Жарин в среду в эфире польской радиостанции RMF FM.

Он подчеркнул, что расследование деятельности шпионской сети, организованной Россией, будет продолжено: “Мы должны убедиться, что все участники выявлены и привлечены к ответственности”. Он указал, что раскрытая польскими службами группа следила за всем, что касается помощи Украине в Польше. По словам Станислава Жарина, русские продолжат искать способы дестабилизировать польскую помощь Украине.