В Польше осуждённые «русские шпионы» из Беларуси и Украины сбежали от спецслужб - Rzeczpospolita

Опубликовано: 18.06.2024 07:51 , Обновлено: 18.06.2024

Двое граждан Украины и одна белоруска, осужденные в Польше за подготовку диверсий и подозреваемые в шпионаже в пользу России, скрылись от местных спецслужб до того, как их отправили отбывать наказание в тюрьму. Подробности инцидента с "русскими шпионами", как окрестили диверсантов в СМИ, сообщило польское издание Rzeczpospolita.

По данным издания, ещё в декабре 2023 года в Польше состоялся суд над 16 иностранцами, задержанных с поличным за подготовку диверсионных акций на территории Польши. Известно, что группой диверсантов дистанционно руководил человек, которого называют “Андреем”. Польские спецслужбы предполагают, что руководитель является офицером Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Среди участников группы было 13 украинцев, двое белорусов и один россиянин - все они признали свою вину. Однако, после оглашения приговора районным судом Люблина, некоторых из них отменили временный арест, в результате чего осуждённых не отправили прямиком в тюрьму.

Среди них оказалась и та самая троица, которую польские спецслужбы потеряли из виду: некто Артур М., Ярослав Б. и Мария М. получили сроки до 1,5 лет лишения свободы, но в момент приговора не были под арестом. Как отметило польское издание, сейчас все трое “избегают наказания, а система правосудия бессильна”.

Известно, что Артура М., как несовершеннолетнего, суд постановил направить в исправительную школу, а белоруска Мария М. подала заявление об условно-досрочном освобождении, однако в назначенное время не предстала перед варшавским судом, который должен был вынести решение. В результате суд также постановил задержать ее и отправить в тюрьму.

Пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Яцек Добжиньски сообщил, что в результате лишь 12 осужденных отбывают наказание в тюрьмах. Тех, кого до сих пор не поместили под арест, “разыскиваются”. Тех же, у кого уже в этом году срок наказания подойдёт к концу, по словам Добжиньского, после выхода из тюрьмы депортируют из Польши.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в марте прошлого года Александр Лукашенко заявил, что власти Польши предложили ему обменять задержанных по обвинению в шпионаже трёх белорусов. Но не уточнил на кого.

Польша предложила обменять задержанных белорусов — Лукашенко. Варшава раскрыла свои подробности

А в феврале этого года Лукашенко рассказал о “крупномасштабной провокации”, которую, по его словам, сейчас готовит в Польше местная разведка при сотрудничестве американских спецслужб.

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