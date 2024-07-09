Совмин приравнял шале и бунгало к отелям в Беларуси

💼 Официально

Опубликовано: 09.07.2024 09:40 , Обновлено: 09.07.2024

Совет министров определил, какие помещения белорусские юридические лица и индивидуальные предприниматели могут использовать для размещения туристов. Помимо привычных номеров в гостиницах и отелях в документе, опубликованном 9 июля на Национальном правовом интернет-портале, прописали и более экзотичные шале и бунгало. Посмотрели, что ещё в этом списке.

Согласно тексту документа, постановление официально вступило в силу с 7 июля 2024 года. В нём к средствам размещения отнесли номера, комнаты и иные помещения, расположенные в:

гостиницах,

аквателях,

апарт-отелях,

мотелях,

спа-отелях,

хостелах,

кемпингах,

оздоровительных организациях,

санаторно-курортных организациях,

дома охотника и рыболова,

дома охотника (рыбака),

шале,

бунгало.

Такое исчерпывающее определение “средства размещения” имеет принципиальное значение для белорусских юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые сдают жильё в аренду. После того, как 7 июля вступили в силу изменения в Закон “О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства”, предоставляя такие “средства размещения” иностранцам, они обязаны сообщать об этом в органы внутренних дел в течение трех часов.

«Через 3 часа после заселения» — Белорусов обязали с 7 июля сообщать в милицию об иностранцах, которым сдали квартиры

Ранее Telegraf.news рассказал, что для тех, кто не сообщит в правоохранительные органы информацию о жильцах-иностранцах, предусмотрен штраф - 20 базовых величин (800 белорусских рублей).

Штраф — 800 рублей. Белорусов обязали сообщать в МВД об иностранных постояльцах в течение 3 часов