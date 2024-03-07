Белорусу насчитали транспортный налог за авто, конфискованное 16 лет назад. А так можно?

Опубликовано: 07.03.2024 11:16 , Обновлено: 07.03.2024

Через 16 лет после конфискации автомобиля жителю Светлогорского района начислили транспортный налог. Причем, конфисковали на таможенном посту в России. Мужчина обратился в суд. Но там посчитали, что все верно. Почему?

18 февраля 2008 года на Новозыбковском таможенном посту (Брянская область, РФ) по какой-то причине задержали автомобиль Volkswagen Passat жителя Светлогорского района. Суда города Новозыбкова решил этот автомобиль 1993 года выпуска конфисковать. Вот как описаны дальнейшие события этой история в банке судебных решений.

Вместе с авто изъяли и документы

Спустя много лет, в сентябре 2023 года, владельцу автомобиля начислили транспортный налог – 67 рублей 50 копеек. Мужчина обратился в суд, где заявил, что не имел законной возможности снять автомобиль с регистрационного учета, поскольку у него вместе с автомобилем изъяли и документы.

Здесь следует отметить, что возможность по снятию авто с учета в упрощенном порядке все же была. И ею воспользовались многие, кто «продал» автомобиль без переоформления, разобрал на запчасти и т.п. и не хотел платить транспортный налог.

[inf]Согласно пункту 6 Положения о регистрации ТС, утвержденного постановлением Совмина №1849, на 1 января 2021 года, т.е. на дату введения транспортного налога, проведение осмотра транспортного средства не требовалось в случае снятия его с учета, изъятого и обращенного в доход иностранного государства. А пунктом 8 Положения предусматривалась возможность представления дубликатов или официальных подтверждений о выдаче документов в случае их утраты.[/inf]

К слову, 6 октября 2022 года мужчина все же снял автомобиль с учета без осмотра и предоставления документов.

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Налог начислили раньше

В заявлении в суд он указал на то, что больше 10 лет не является владельцем автомобиля. А с 1 января 2023 года вступили в силу изменения в ст. 3073 Налогового кодекса РБ, согласно которым освобождаются от транспортного налога транспортные средства, обращенные в доход государства. Но в суде посчитали обращение к этой норме несостоятельной, потому что она вступила в силу 1 января 2023 года, а транспортный налог был начислен за 2022-й.

В обращении в суд заявитель просил обязать ИМНС по Светлогорскому району отменить ему начисление транспортного налога за 2022 год в размере 67,5 руб., а также вернуть уплаченную им сумму налога.

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«Сайт Министерства не открывался»

В суде представители налогового органа с жалобой не согласились, заявили о пропуске заявителем срока на обращение в суд с жалобой. Мужчина же настаивал, что срок должен исчисляться с момента получения им на руки бумажного извещения ИМНС 28 сентября 2023 года.

У суда ответ на это такой: учитывая, что извещение было направлено в личный кабинет плательщика 18 июля 2023 года, оно считается врученным 29 июля 2023 года. А при таких обстоятельствах месячный срок на обжалование действий ИМНС по Светлогорскому району истек 29 августа 2023-го. Доводы заявителя о том, что он не мог войти в личный кабинет плательщика в течение августа 2023 года, поскольку сайт Министерства по налогам и сборам не открывался , суд признал необоснованными, поскольку не подтверждены доказательствами.

Решение оставили без изменения

Мужчина не согласился с решением суда Светлогорского района и подал жалобу в Гомельский областной суд. Но там решение оставили без изменения.

Суд решил так: поскольку с 5 июня 2007 года по 6 октября 2022 года этот автомобиль был зарегистрирован в органах ГАИ на имя заявителя, он должен заплатить транспортный налог.

Суд установил, что расчет суммы транспортного налога с учетом количества полных месяцев, за которые исчислен налог, произведен ИМНС верно (81 рубль – ставка налога / 12 – месяцев в году х 10 – месяцев владения автомобилем = 67,50 рублей).

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