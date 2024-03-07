Каршеринговая компания разрешила белорусам не оплачивать штрафы за скорость и ДТП. Сколько стоит услуга?

Опубликовано: 07.03.2024 10:34 , Обновлено: 07.03.2024

Белорусская каршеринговая компания "Мультимоторс" предложила своим клиентам новую ПРО-подписку. Уникальность предложения заключается в том, что водителей, оформивших эту подписку, освобождают от необходимости оплачивать штрафы за превышение скорости, неправильную парковку и совершенные на взятой на прокат машине ДТП. Узнали, сколько стоит услуга.

Обычно в стоимость аренды автомобиля компании “Мультимоторс” по умолчанию включают топливо, страховку, стоимость парковки, а также услуги мойки и обслуживания авто. Для тех, кто оформит подписку “ПРО”, предусмотрены дополнительные бонусы.

Так, компания пообещала взять на себя оплату штрафов за нарушения Правил дорожного движения, “заработанных” водителем на арендованном авто, в том числе “освободить от ответственности в случае причинения ущерба автомобилю в результате ДТП”.

Кроме того, по ПРО-подписке водителям пообещали начислить 12 тыс. бесплатных минут ночного ожидания (с воскресенья по пятницу с 22:00 до 8:00 для тарифа “Минутный”), то есть у водителя есть возможность “забронировать” на ночь авто, припарковав его, например, рядом с домом, чтобы утром не нужно было искать новый вариант в системе.

Оформить подписку можно непосредственно в фирменном приложении “Мультимоторс”, которое можно скачать в AppStore, Google Play или AppGallery, а стоимость данной услуги на данный момент составляет 18,99 рубля . Одобрить заявку в компании обещают в течение 10 минут. Что касается тарифов на поездки, то они в данной компании стартуют от 40 копеек.

[info_b]Отметим, что пользоваться каршерингом в Беларуси разрешено с 18 лет тем, у кого есть действующее водительское удостоверение категории В, а вот стаж вождения не имеет значения.[/info_b]

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