В суде рассказали, что бывает, когда лишают водительских прав белорусов, у которых их не было

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Опубликовано: 23.02.2024 16:36 , Обновлено: 23.02.2024

Если водительских прав у человека не было, их все равно могут лишить, сообщил судья Минского района Виктор Шевцов. Какие ограничения последуют дальше?

Возникает резонный вопрос: если прав не было, как их можно лишить? Оказывается, можно. Изданию «Прысталiчча» судья рассказал, что в законодательстве есть разъяснения, согласно которым отсутствие у нарушителя водительского удостоверения не исключает применения такого взыскания, как лишение специального права.

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«В этом случае запрет действует на будущее время: нельзя сдать экзамен в ГАИ, пока не пройдет срок запрета», – пояснил Шевцов.

Ранее Телеграф писал, что даже в припаркованном незаведенном автомобиле нетрезвый водитель в некоторых случаях может лишиться прав. В каких именно случаях?

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