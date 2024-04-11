"Белоруснефть" предупредила белорусов о тюремном сроке до 7 лет. За что?

Опубликовано: 11.04.2024 20:41 , Обновлено: 12.04.2024

Государственная компания «Белоруснефть» опубликовала в своем официальном ТГ-канале предупреждение, в котором напомнила белорусам о наказании от 15 суток до 7 лет тюрьмы. В компании также рассказали подписчиками о возможной конфискации их смартфонов.

Таки образом “Белоруснефть” призвала подписчиков к внимательности и осмотрительности, и “недопустимости лайков и комментариев в экстремистских каналах”.

В госкомпании заявили, что подписка или пересылка таких источников могут стоить белорусам административной ответственности до 15 суток “за каждый факт” и даже лишения смартфона.

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[inf]Согласно данным Верховного суда Беларуси, статьей 19.11 КоАП РБ на самом деле предусмотрена административная ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

А часть 2 статьи 19.11 КоАП предусматривает ответственность за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов.

“Как правило, по указанной статье граждане привлекаются к административной ответственности за распространение на личных страницах в социальных сетях либо через мессенджеры материалов, признанных экстремистскими”, - пояснили ранее в Верховном суде.

Такое нарушение влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, общественных работ или административного ареста и конфискацию предмета административного правонарушения.[/inf]

Следственный комитет «запретил» белорусам приближаться к этим зданиям

Скриншот сообщения "Белоруснефти"

Также “Белоруснефть” пригрозила белорусам уголовной ответственностью. “Любая отправка информации [в экстремистские каналы], интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы”, - предупредили подписчиков в официальном ТГ-канале госкомпании.

[inf]На самом деле, согласно статье 361-1 УК РБ, до семи лет грозит тем белорусам, кто участвовал в создании “экстремистского формирования, а равно формирования, деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма”, либо руководил “таким формированием или входящим в него структурным подразделением”.

А вот вхождение в состав экстремистского формирования наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет.[/inf]

[inf]Ознакомиться со списком экстремистских материалов можно на официальном [link href=“http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сайте [/link] Мининформа. [/inf]

Ранее Telegraf.news сообщил, что суд вынес обвинительный приговор жителю Молодечно, который переводил денежные средства “различным экстремистским формированиям”. Об этом рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Суд приговорил жителя Молодечно к 6 годам усиленного режима за переводы за границу. Что было не так?

Напомним, что изменения в УК РБ относительно экстремизма были внесены законом от 26 мая 2021 г. № 112-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». С того времени были криминализированы все формы участия, осуществления и обеспечения экстремистской деятельности.

Тогда в статье 361-1 УК РБ была установлена уголовная ответственность не только за создание (руководство) экстремистским формированием, а равно формированием, деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма, но и за участие в таком формировании, к которому относится вхождение лица в его состав в целях совершения преступлений экстремистской направленности.