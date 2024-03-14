Следственный комитет "запретил" белорусам приближаться к этим зданиям

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Опубликовано: 14.03.2024 15:56 , Обновлено: 14.03.2024

Следственный комитет напомнил белорусам, в какие здания им запрещено входить, даже если по какой-то причине дверь в помещение, предназначенное только для сотрудников специализированных служб, окажется открытой. В ведомстве подчеркнули, что в некоторых случаях даже нахождение поблизости от таких зданий может представлять "неоправданный риск"для здоровья и жизни человека.

Речь о помещениях трансформаторных подстанций. На этих объектах электроэнергетики всегда должны быть предупреждающие надписи – “Не влезай! Убьет!”. В ведомстве рекомендовали не игнорировать её во избежание трагических последствий.

Такое предупреждение Следственный комитет озвучил после недавнего случая в Лиозно Витебской области. Днём 11 марта там от удара током погиб 42-летний мужчина.

Как сообщили в СК, по не озвученным причинам он зашел в трансформаторную подстанцию и дотронулся руками до шин ввода тока, которые находились под высоким напряжением. В результате мужчина получил смертельную электротравму, а обнаружили его лишь на следующий день - случайный прохожий услышал звонок мобильного телефона, раздающийся из подстанции, и, заглянув туда, обнаружил мужчину без признаков жизни.

В настоящее время по данному факту Лиозненские следователи проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины ЧП.

Напомним, 1 февраля этого года на одном из предприятий Минска произошёл трагический инцидент, также связанный с электричеством. Там 48-летний слесарь погиб от удара тока прямо на рабочем месте.

На предприятии в Минске от удара током погиб рабочий