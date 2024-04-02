Суд приговорил жителя Молодечно к 6 годам усиленного режима за переводы за границу. Что было не так?

Опубликовано: 02.04.2024 19:41 , Обновлено: 02.04.2024

Суд вынес обвинительный приговор жителю Молодечно, который переводил денежные средства "различным экстремистским формированиям". Об этом рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

“Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г.Молодечно, который переводил денежные средства различным экстремистским формированиям: посредством платежной системы PayPal – на счет, используемый так называемым полком имени Кастуся Калиновского, путем осуществления двух банковских переводов – Фонду солидарности BYSOL”, — сообщили на сайте Генпрокуратуры.

По информации ведомства, мужчину признали виновным в создании «экстремистского формирования» (ст.361-2 УК РБ) и финансировании деятельности по вербовке белорусов для участия в войне (ч.2 ст.361-3 УК РБ). “По совокупности преступлений” жителя Молодечно приговорили к лишению свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Ранее Telegraf.news писал о том, что на сайте и в приложении “Яндекс Музыка” белорусские прокуроры обнаружили нацистскую символику и атрибутику и потребовали удалить музыкальную композицию. Одновременно с этим сразу несколько крупных интернет-магазинов получили предписания прокуроров убрать в виртуальных полок запрещённые в Беларуси книги, среди которых оказались две книги о Великой Отечественной войне и одна — о языческом боге.

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