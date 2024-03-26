Витебская милиция объявила, что террористы добрались до Беларуси - "Отрезанные уши покажутся раем"

Опубликовано: 26.03.2024 09:10 , Обновлено: 26.02.2025

В официальном ТГ-канале канале милиции Витебской области опубликовали сообщение, в котором говорится, что "террористы добрались и до Беларуси". В милиции заявили, что они шлют сообщения жителям страны.

“Жителям нашей страны стали поступать сообщения с предложениями устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания. В основном такие СМС приходят молодым людям и школьникам”, - [link href=“https://t.me/uvd_vitebsk/17343” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] говорится [/link] в сообщении на официальном ТГ-канале Витебской милиции.

Силовики призвали белорусов не соглашаться стрелять в торговых центрах ради “лёгких денег” и призвали сообщать о подобных предложениях. В сообщении в ТГ-канале Витебской милиции также говорится, что “отрезанные уши и простреленные колени покажутся раем” тем, кто согласится на такие предложения.

Вот такую инструкцию там придумали для таких случаев:

необходимо сделать скрины переписки и записать, с какого аккаунта поступили сообщения,

предоставить эту информацию силовикам,

заблокировать аккаунт и пожаловаться на него за спам и терроризм.

Ранее Telegraf.news сообщил, что глава МВД Иван Кубраков приказал усилить меры по безопасности в общественных местах по всей Беларуси из-за произошедшего 22 марта теракта в России в московском “Крокус Сити Холле”.

Белорусских милиционеров вооружили автоматическим оружием из-за теракта в московском «Крокус Сити Холле»