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Опубликовано: 14.08.2025 14:13 , Обновлено: 14.08.2025

Белорус в своём TikTok-аккаунте поделился историей о том, как его вызвали в ГАИ за «банальное нарушение», которое зафиксировали на камеру видеонаблюдения. По его словам, он даже не сразу поверил в подлинность звонка.

«Звонят мне из ГАИ такого-то района. Говорят: вам принадлежит „Газель“ белого цвета? Вы попали на камеру видеофиксации, разговаривали по телефону», — рассказал мужчина. Он признался, что сперва «думал, что это какой-то развод».

По его словам, инспектор назвал ему точный день и время. Прикинув, он понял, что действительно в это время был за рулём. Когда ему предложили подъехать в отделение, сомнения отпали.

Автор признался, что впервые столкнулся с такой фиксацией «банального нарушения». В конце видео мужчина призвал других водителей быть бдительными и соблюдать ПДД, чтобы не получить штраф.

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«Давно пора взяться!»

В комментариях под видео пользователи разделились во мнениях. Одни удивились, как и автор, такому методу контроля. Другие не удивлялись, а просто поддержали действия ГАИ.

«За телефонофилов за рулём давно пора взяться. Они много бед натворили и ещё натворят», — написал один из комментаторов.

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Другой согласился, что «разговор по телефону — это не банально, а опасно», потому что, по его мнению, водитель отвлекается и подвергает опасности себя и других.

Были и те, кто поделился похожими историями: «Мне тоже так звонили, оказывается, камера засняла, как пешехода не пропустила».

Согласно ч. 5 ст. 18.13 КоАП РБ, за нарушение правил пользования радио и телефонной связью во время движения предусмотрен штраф в размере до двух базовых величин (до 84 рублей).

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