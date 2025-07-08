В ГАИ Беларуси назвали два нарушения ПДД, которые «умные камеры» видят без участия человека

Опубликовано: 08.07.2025 11:30 , Обновлено: 08.07.2025

Столичная Госавтоинспекция заявила о расширении функционала так называемых «умных» камер. Теперь, по их словам, они способны фиксировать целый спектр нарушений, а два из них система уже научилась определять полностью в автоматическом режиме, без участия сотрудника ГАИ.

Как рассказал в эфире телеканала ОНТ заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, новшеством для водителей является то, что теперь «письма счастья» могут приходить ещё за два вида нарушений, которые камеры фиксируют самостоятельно:

Проезд на запрещающий сигнал светофора ;

; Нарушение правил остановки и стоянки .

Что касается остального списка нарушений, которые видят камеры (непропуск пешеходов, нарушение правил маневрирования или расположения на проезжей части), то здесь система работает немного иначе.

Это не тотальная автоматическая фиксация. Схема выглядит так. Сотрудник специального подразделения видит нарушение на мониторе и передаёт информацию ближайшему патрульному экипажу ДПС, который уже и останавливает нарушителя. По сути, это совместная работа «умной камеры» и зоркого глаза инспектора, смотрящего через неё.

Под прицел «всевидящего ока» попадают не только водители, но и, как их назвали в ГАИ, «уязвимые участники дорожного движения» — пешеходы, велосипедисты и пользователи средств персональной мобильности.

Впрочем, в Госавтоинспекции обозначили, на что будут обращать особое внимание при таком мониторинге. Главными приоритетами, по словам Ливановича, остались нарушения правил парковки и проезда пешеходных переходов.

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