ГАИ Витебщины показала, как с помощью камер на дорогах вычисляет водителей с телефонами. Какой штраф?

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Опубликовано: 03.02.2025 11:53 , Обновлено: 03.02.2025

Ранее Министерство внутренних дел Беларуси объявило республиканскую акцию под говорящим названием "За рулём — не на связи", которая продлится до 4 февраля. Тем временем ГАИ Витебской области показала, как на практике работает система мониторинга общественной безопасности, которая "ловит" водителей за разговоры на дороге.

В ведомстве напомнили, что во время движения водитель постоянно должен оставаться бдительным и не отвлекаться от управления транспортным средством. По словам инспекторов Витебщины, использование гаджетов нередко становится причиной ДТП, в том числе с тяжкими последствиями.

В связи с этим наряды ДПС усилили контроль за соблюдением правил пользования радио- и телефонной связью во время движения, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности и негласного контроля за дорожным движением.

Какой штраф грозит?

Правоохранители напомнили, что водителям строго запрещено пользоваться во время движения телефонами или иными устройствами, которые не предусмотрены конструкцией автомобиля, если для этого нужно держать их в руке либо «воздействовать на них рукой». Нарушение данного требования влечёт наложение штрафа в размере до 2 БВ (на сегодняшний день это 84 рубля).

А когда штраф не выпишут?

Это правило не касается водителей автомобилей оперативного назначения, к которым относятся машины скорой помощи, МЧС, милиции, газовой службы и т.п. Вторым возможным вариантом общения по телефону для водителя является разговор в спокойной обстановке в автомобиле, припаркованном на обочине, а для пешехода — вне зоны проезжей части.

Кроме того, по словам сотрудников ГАИ, разрешается пользоваться телефоном, который оснащён специальной гарнитурой, позволяющей вести переговоры без использования рук.

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ Беларуси поделились первыми результатами республиканской акции “За рулём — не на связи”. На официальном TikTok-аккаунте ГАИ выложили видео с некоторыми водителями, которые не выпускают телефон из рук даже за рулём, за что и попали в объектив камеры инспекторов.

В ГАИ Беларуси поделились результатами «облавы» на водителей с телефонами в руках