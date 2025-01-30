В ГАИ Беларуси поделились результатами "облавы" на водителей с телефонами в руках

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Опубликовано: 30.01.2025 09:56 , Обновлено: 30.01.2025

Белорусская Госавтоинспекция поделились первыми результатами республиканской акции "За рулём — не на связи". На официальном TikTok-аккаунте ГАИ выложили видео с некоторыми водителями, которые не выпускают телефон из рук даже за рулём, за что и попали в объектив камеры инспекторов.

Судя по видео, инспекторы “вылавливают” нарушителей прямо в потоке, обращая внимание на водителей, оказавшихся в потоке рядом со служебным авто. Кстати, в ГАИ предупреждали, что вести контроль в рамках данного профилактического мероприятия по всей стране будут в том числе негласно. Как правило, это подразумевает использование ведомственных автомобилей “в гражданском исполнении”, то есть без специальной цветографической окраски, которые не отличишь от обычных машин.

Возможно, этим объясняется то, что ни один из водителей, попавших на видео ГАИ, даже не обратил внимания на проезжающих мимо инспекторов, а продолжил разговаривать по телефону или просматривать что-то, держа свой гаджет в руке.

“Главное, у водителей ноль реакции”, - обратили на это внимание комментаторы под видео.

Несмотря на то, что многие зрители в TikTok с энтузиазмом встретили подобную практику ГАИ - вылавливать тех, кто говорит по телефону за рулём прямо в потоке, и пожаловались на настоящую “эпидемию”, из-за которой водители “не могут даже за рулем от телефонов оторваться”, нашлись и те, кто убеждён, что кардинально это ситуацию не изменит.

“Все равно говорить будут”, - написал один из таких фаталистов.

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Впрочем, сомнительная “интернет-слава” для тех, кто не соблюдает требования ПДД, не единственный инструмент, который взяли на вооружение инспекторы. Таких нарушителей, безусловно, в перспективе ждут ещё и штрафы - до двух базовых величин (то есть до 84 рублей сегодня).

Кстати, как рассказали в УВД Минского облисполкома, нарушителей этого правила вычисляют не только лично патрульные ДПС, но и дистанционно, с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности.В этом случае, как показали в ведомстве, информацию о нарушителе передают ближайшему наряду ДПС, а те уже останавливают водителя и выписывают ему штраф за использование гаджетов во время движения.

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[info_b]По данным областной ГАИ, только в первый день акции инспекторы в одном лишь Минском районе таким образом вычислили 20 нарушений, связанных с пользованием мобильных средств. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что подобные профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности участников дорожного движения и “исключения отвлекающих и снижающих внимание факторов” за рулём, пройдут по всей стране до 4 февраля.

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