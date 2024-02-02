Авария под Смолевичами. СК обвинил одного из руководителей автопарка в халатности

Опубликовано: 02.02.2024 15:29 , Обновлено: 02.02.2024

Следственный комитет (СК) Беларуси в пятницу, 2 февраля, сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении одного из руководителей филиала автопарка ОАО "Миноблавтотранс". Именно его обвинили в том, что он "допустил к участию в дорожном движении неисправный автомобиль МАЗ", который впоследствии врезался в маршрутку под Смолевичами и унёс жизни 13 человек.

В ходе следствия сотрудники СК установили, что до смертельной аварии ответственное лицо филиала автопарка ОАО “Миноблавтотранс” “не принимало должных мер по безопасной эксплуатации транспортных средств”.

“Самосвал эксплуатировался на протяжении двух лет без разрешения на допуск к участию в дорожном движении”, - заявили в СК, подчеркнув, что это был “не единичный случай”. По их данным, из 60 проверенных большегрузов, которые стоят на балансе автопарка, 42 допускали на линию без соответствующего разрешения, ещё 10 выходили в рейс без договора обязательного страхования.

Кроме того, следователи выяснили, что ежедневный предрейсовый контроль автомобилей, находящихся в командировках и хранящихся за пределами автопарка, специалисты, отвечающие за соблюдение транспортной дисциплины, не проводили.

Что же касается непосредственно должностного лица, в отношении которого возбудили уголовное дело, согласно материалам следователей, он “не предпринял своевременных и надлежащих мер по обеспечению проверки технического состояния транспорта” и “допустил к участию в дорожном движении самосвал с неисправной ходовой частью”.

“Указанная поломка возникла задолго до ДТП и, при должной организации работы, могла быть обнаружена путем визуального осмотра автомобиля. Фактически, данные обстоятельства и привели к трагедии”, - заявили в Следственном комитете.

В результате действия 34-летнего мужчины квалифицировали по части 2 статьи 428 Уголовного кодекса Беларуси. За “неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе”, повлекшие по неосторожности смерть людей, ему теперь может грозить тюремный срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, в адрес предприятия “Миноблавтотранс” следователи внесли “представление об устранении выявленных недостатков и принятии действенных мер по недопущению фактов преступной небрежности”.

Суд приговорил водителя, обвиняемого в гибели 13 человек в ДТП под Смолевичами, к 7 годам тюрьмы

Напомним, водителя самосвала, обвиняемого в гибели 12 пассажиров и водителя маршрутки в ДТП под Смолевичами, которое произошло в феврале 2023 года, суд в сентябре прошлого года приговорил к 7 годам колонии. В своём последнем слове на суде виновник аварии выразил соболезнования всем потерпевшим, родным и близким, заявив, что “это страшная авария, которой не должно было быть”.

«Это самый страшный урок» — Водитель самосвала, обвиняемый в гибели 13 человек в ДТП под Смолевичами, выступил с последним словом

“Если бы я мог, я бы все сделал, чтобы изменить прошлое. Это жуткое стечение обстоятельств, унесшее столько жизней”, - заявил мужчина.

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