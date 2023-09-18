Суд приговорил водителя, обвиняемого в гибели 13 человек в ДТП под Смолевичами, к 7 годам тюрьмы

Опубликовано: 18.09.2023 15:25 , Обновлено: 18.09.2023

Водителя самосвала, обвиняемого в гибели 12 пассажиров и водителя маршрутки в ДТП под Смолевичами, которое произошло в феврале 2023 года, суд приговорил к 7 годам колонии. Об этом стало известно 18 сентября.

Столько лет и запрашивал прокурор.

Согласно материалам дела, водитель грузового МАЗ Владимир Гриненко “зная о технической неисправности” самосвала, “утратил возможность управления и выехал на полосу встречного движения”, передает госагентство БелТА. В результате он столкнулся с маршруткой. Обвиняемый “полностью признал вину”.

Напомним, ДТП произошло 20 февраля 2023 года. Погибли водитель и 12 пассажиров маршрутки. «Миноблавтотрансу» и обвиняемому также были заявлены иски о возмещении морального вреда на 2 миллиона 370 тысяч рублей.

15 сентября Владимир Гриненко выступил в суде с последним словом.

«Это самый страшный урок» — Водитель самосвала, обвиняемый в гибели 13 человек в ДТП под Смолевичами, выступил с последним словом