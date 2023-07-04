Под Смолевичами «лоб в лоб» столкнулись две легковушки: пострадали шесть человек, двое в тяжелом состоянии

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Опубликовано: 04.07.2023 13:05 , Обновлено: 04.07.2023

В Смолевичском районе 3 июля произошла авария: в лобовом столкновении пострадали шесть человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что на 41-м км трассы Р59 Логойск - Смолевичи - Марьина Горка, 29-летний водитель автомобиля Citroen Xantia, ехал со стороны Червеня в направлении Смолевичей. При выполнении обгона он выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Passat, которым управлял 47-летний мужчина, написала БелТА ссылаясь на ГАИ.

Фото ГАИ УВД Минского облисполкома

В результате травмы получили водители автомобилей и пассажиры Citroen Xantia 2002 и 1991 годов рождения. Их доставили в больницу. У пострадавших диагностированы травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые, переломы, повреждения внутренних органов.

Фото ГАИ УВД Минского облисполкома

Позже Минздрав обновил информацию. По их данным, в ДТП пострадали шесть человек (вначале помощь оказали пятерым пострадавшим, шестой пассажир обратился в больницу позже сам).

У двоих диагностировали сложные сочетанные травмы, их перевели на лечение в Минскую областную больницу. Трое из пострадавших переведены на амбулаторный этап лечения, одна пациентка госпитализирована в Смолевичскую ЦРБ.

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