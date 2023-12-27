"Живем в условиях войны" - Глава ДМ Литвы рассказала о выдворении 1000 белорусов и кого предлагает "вообще не пускать"

Опубликовано: 27.12.2023 09:52 , Обновлено: 27.12.2023

Глава Департамента миграции (ДМ) Эвелина Гудзинскайте заявила, что считает необходимым приравнять белорусов у россиянам, в отношении которых действуют жёсткие правила въезда в страну. Свое желание она обосновала "условиями войны" и сокращением количества работников Департамента.

“Просто мы сейчас живем в условиях войны, и общество очень чувствительно к вопросу угроз. (…) Департаменту приходится проверять иностранцев со стороны угроз, в этом году принят закон об ограничениях. С декабря 2022 года мы используем специальный вопросник для граждан Беларуси и России”, - заявила литовская чиновница.

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По ее словам, из всех приезжающих по полученным временным видам на жительство в Литву почти 20–30% используют их лишь как прикрытие. Чиновница не уточнила, откуда взяла такую статистику, но заявила, что из-за нее надо ужесточать правила въезда для белорусов.

Также Эвелина Гудзинскайте рассказала, что для порядка 1000 белорусов приостановили действие ВНЖ.

“Тут есть несколько моментов. В этом году отказались выдать или поменять временный вид на жительство 1099 белорусам. Из них в 939 случаях из-за угрозы нацбезопасности. Это очень много. Причина - мы должны ориентироваться на усиленную проверку, из-за войны эта оценка ужесточилась”, - заявила чиновница.

“Конечно, часть этих людей обращается в суд. Но остаться в Литве они не могут. Те, кому не выдали разрешение, даже приехать не могут”, - [link href=“https://www.delfi.lt/ru/news/live/glava-departamenta-migracii-za-uzhestochenie-zakonov-v-otnoshenii-inostrancev-v-litve-95469591” rel=“noopener” target=“_blank”] предупредила [/link] глава ДМ Литвы, уточнив, что белорусов, претендующих на ВНЖ в Литве, очень много и что в отношении ещё порядка 2000 белорусов была приостановлена процедура до получения дополнительной информации.

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“Каждый день в департаменте рассматривают заявки 18 000 человек, из них 20–30% - заявки белорусов. Поэтому нет никакого скандала в том, что заявки 2000 человек рассматривают с особой тщательностью”, - заявила она.

При этом глава Департамента миграции Литвы призвала вообще не пускать определенную категорию белорусов.

“Насколько я знаю из предложения об ужесточении порядка, больше угроз выявляют в среде работников, приезжающих из Беларуси и устраивающихся водителями тягачей или на стройке. Эти ужесточения направлены на тех, кто первый раз приезжает работать в Литву. По сути, эта группа “съедает больше всего наших ресурсов”, - заявила Эвелина Гудзинскайте.

“Если мы хотим жить безопасно, нельзя рисковать. Если мы не хотим рисковать, тогда во время войны людей из этой группы вообще нельзя впускать. Тем более, когда есть возможность привезти работников из других стран, зачем дергать льва за усы?”, - пояснила она свою точку зрения.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусский гостелеканал ОНТ 22 декабря заявил, что у него есть источник, который уверяет, что власти Литвы готовятся закрыть ещё два пропускных пункта на границе с Беларусью.

«Полагаю, что литовская сторона придет к внутреннему компромиссу: проблема сокращения притока граждан Беларуси будет решена путем закрытия двух из четырех действующих пунктов пропуска через границу под надуманным предлогом», – передал ОНТ слова анонима.

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