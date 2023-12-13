Глава бюро госбезопасности Литвы призвал не пускать в страну белорусов. Кого коснется?

Опубликовано: 13.12.2023 16:16 , Обновлено: 13.12.2023

Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис сообщил, что в Сейме зарегистрированы поправки, исключающие возможность получения статуса временного жителя для вновь прибывших белорусских граждан. Но назвал и тех, кому будут рады.

По словам Яунишкиса, за последние три года ситуация с белорусами в Литве кардинально изменилась. Сегодня в Литве проживает более 60000 белорусов, сообщил он. И добавил, что, по данным Департамента госбезопасности, 8 из 10 являются «экономическими мигрантами», остальные «относятся к оппозиции». Яунишкис сказал, что есть и другая тенденция: «высочайшая, рекордная активность белорусских агентов безопасности и разведки в Литве». И отметил, что литовские спецслужбы уже не справляются с тем, чтобы «всех проверить».

«Мы не говорим, что мы ни в коем случае не должны иметь здесь иммигрантов. Мы очень хорошо понимаем как потребности бизнеса, так и потребности этих людей. Но мы говорим, что есть контрразведывательные риски, с которыми государство скоро уже не сможет справиться. И либо мы в этом случае значительно усилим возможности служб, а это процесс достаточно долгий и очень затратный. Либо примем определенные меры, чтобы остановить рост диаспор», – сказал Директор Департамента государственной безопасности.

Одним из способов изменения ситуации директор ДГБ считает ужесточение условий для белорусов на территории Литвы (то же самое – и в отношении россиян):

«Нам следует подумать о том, как остановить этот процесс. Сейчас есть хорошие инициативы, в том числе и в Сейме, оставлять, например, гуманитарные коридоры. Или принимать сюда квалифицированную рабочую силу, но отвергать людей, которые представляют для нас серьёзные риски».

[info_b]Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) зарегистрировал поправки, предлагающие отменить возможность получения статуса временного жителя для вновь прибывших белорусских граждан. Эти поправки предусматривают, что, как и сейчас для россиян, для белорусов будет прекращен прием заявлений на получение временного вида на жительство в Литве «через внешнего поставщика услуг за рубежом».[/info_b]

«Исключение будет распространяться на граждан Беларуси, которые намерены выполнять работу, требующую высокой профессиональной квалификации, по профессии, включенной в перечень профессий, создающих высокую добавленную стоимость, по которым в Литве наблюдается нехватка рабочих рук», – сказано в документе на официальном портале Сейма.

Яунишкис также сказал, что с точки зрения размеров иммиграция не представляют угрозы безопасности Литвы.

«Главное, чтобы они были лояльны Литовской Республике, соблюдали законы, исполняли свой долг и честно работали. И не предпринимали разведывательные действия», – уточнил директор.

В свою очередь, премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что этот вопрос требует «более глубокого обсуждения». А лидер правящих консерваторов и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвала предложения своих коллег унифицировать санкции против граждан России и Беларуси «нервной реакцией». На этой неделе министр внутренних дел сказала, что пока не видит необходимости закрывать границу с Беларусью, «хотя соседняя Эстония говорит, что готова сделать это в отношении границы с Россией, а Финляндия уже закрыла границу до 13 декабря».

[info_b]По данным источника, в этом году 16000 иностранным гражданам было отказано во въезде в Литву с формулировкой «из-за исходящей от них угрозы национальной безопасности». По той же причине в этом году у 411 белорусских граждан аннулировали разрешение на временное проживание, а еще 562 гражданам было отказано во въезде.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Министерство внутренних дел Литвы поддержало инициативу Сейма и Комитета по национальной безопасности и обороне об унификации визовых санкций для граждан Беларуси и России.

МВД Литвы призвало ограничить белорусов