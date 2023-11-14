МИД Беларуси сравнил власти Литвы с "дворовой шпаной" и пригрозил "щелбаном"

Опубликовано: 14.11.2023 11:06 , Обновлено: 14.11.2023

Замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук заявил 14 ноября, что власти Литвы не дают пользоваться белорусской собственностью и сравнил их с "дворовой шпаной".

“Мне напоминают эти ситуации, условно говоря, дворовую шпану, которая, заручившись поддержкой старших хулиганов, начинает показывать, какая она, не то чтобы храбрая, а какая она активная. Правда, одного щелбана хватит, чтобы остудить весь пыл”, – пригрозил замминистра иностранных дел.

Он имел в виду, что власти Беларуси обратились в международные инстанции, чтобы решить ситуацию. При этом чиновник не исключил ответных аналогичных мер по отношению к литовцам.

“Давайте не будем забывать и о том, что в Литве наша собственность (доли в терминалах порта Клайпеды – Sputnik). Мы вложили туда средства, и нам не дают пользоваться нашей собственностью. Мы должны зеркалить?”, - задался риторическим вопросом Игорь Назарук, передает российское агенство “Спутник”.

Ранее Телеграф писал, что компания “Беларуськалий” потребовала от литовских властей возмещения убытков, понесённых из-за расторжения договора на перевозку белорусских калийных удобрений Литовской железной дорогой. Сумма ущерба, озвученная в рамках начатого против Литвы инвестиционного арбитражного процесса, составляет порядка миллиарда евро, без учета процентов и судебных издержек.

Литовское власти ранее ввели санкции в отношении белорусского калия, отказались его транспортировать через свою территорию.

В министерстве транспорта Литвы отказались сообщать подробности судебного дела, что инициировала белл русская сторона.

«Чтобы не навредить ходу процесса и позиции Литовской Республики, мы не можем дать никаких дальнейших комментариев на этом этапе», – пояснили там.

Подробнее о сути претензий читайте по ссылке ниже:

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О том, что санкции ЕС и Литвы, в частности, повлияли серьезно на белорусскую экономику ранее заявил замсекретаря Совбеза Беларуси. 30 октября Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного Беларуси Ярослава Хмыля и вручило ему ноту протеста. Все из-за высказывания первого заместителя секретаря Совбеза Беларуси Павла Муравейко. Ранее тот заявил, что Беларусь имеет право с помощью оружия прорубить через Литву куда-то коридор.

Литва потребовала объяснений после угрозы в Совбезе Беларуси «пробить коридор» с помощью оружия. Что произошло?

[info_b]Напомним, с 8 декабря 2021 года против «Беларуськалия» вступили в силу санкции США. Однако Литва не смогла остановить транзит удобрений. Из-за этого в стране разразился политический скандал. Но 12 января 2022 года правительство Литвы утвердило заключение специальной комиссии, которая ранее решила, что прямое соглашение «Литовской железной дороги» на поставку белорусского калия не отвечает интересам национальной безопасности Литвы.[/info_b]