Литва может закрыть ещё два КПП на границе с Беларусью - ОНТ. Что сказали в Вильнюсе?

Опубликовано: 22.12.2023 19:44 , Обновлено: 22.12.2023

Белорусский гостелеканал ОНТ 22 декабря заявил, что у него есть источник, который уверяет, что власти Литвы готовятся закрыть ещё два пропускных пункта на границе с Беларусью.

«Полагаю, что литовская сторона придет к внутреннему компромиссу: проблема сокращения притока граждан Беларуси будет решена путем закрытия двух из четырех действующих пунктов пропуска через границу под надуманным предлогом», – передал ОНТ слова анонима.

На самом деле, эта информация не очень новая. Ещё в первой половине ноября председатель комитета Сейма Литвы по бюджету и финансам Миндаугас Линге выступил с предложением рассмотреть возможность закрытия еще нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. Замминистра внутренних дел Литвы Виталиюс Дмитриевас, также принимавший участие в заседании комитете а в среду, 15 ноября, объяснил, готовы ли власти страны пойти на этот шаг.

Позднее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что правительство страны в настоящее время не рассматривает закрытие других пограничных пунктов пропуска на границе с Беларусью. “Чем меньше пунктов, тогда возникает вопрос: меньше ли у вас трафик или намного длиннее очереди? У нас на данный момент есть четыре пункта пропуска [на границе с Беларусью], через которые осуществляется движение пассажиров и грузов. Я не говорю, что дальнейший режим [сокращения] пограничных пунктов не может рассматриваться, но пока правительство не обсуждает такой вопрос”, - уточнила она.

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