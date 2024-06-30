Жителей двух белорусских регионов предупредили о блокпостах и проверках машин на дорогах. Что происходит?

Опубликовано: 30.06.2024 18:07 , Обновлено: 04.07.2024

Гомельский областной исполнительный комитет предупредил жителей региона мероприятиях, которые военные проводят в эти дни в рамках внезапной проверки готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси. Областная администрация предупредила белорусов о возможных блокпостах на дорогах, а также о том, что военные могут проверять проезжающие автомобили на различных участках местности и требовать для проверки документы граждан.

Помимо Гомельщины учебно-боевые задачи в рамках внезапной проверки готовности военнослужащие сил специальных операций совместно с военными из ракетных и артиллерийских войск выполняют также в Брестской области.

“Военнослужащие отрабатывают вопросы по усилению участков государственной границы на возможных направлениях незаконного проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, а также выполняют ряд других задач”, - пояснили гомельские чиновники в официальном Telegram-канале областной администрации и призвали местных жителей “с пониманием относиться к проверкам”.

“Это делается в целях нашей с вами безопасности”, - заверили там.

По словам командира взвода, который объяснил суть учебно-боевых задач, которые сейчас выполняют белорусские военные, они уже “взяли под контроль основные направления дорог”. По его словам, там личный состав несёт службу на блокпостах и осуществляет патрулирование и разведку в определённых районах совместно с пограничниками, как наземную, так и воздушную.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 29 июня в Министерстве обороны сообщили, что из-за резкого увеличения количества беспилотников в северной части Украины, ведущих разведку в приграничных районах Беларуси, а также скопления сил ПВО в Житомирской области, на границу с Украиной отправили дополнительные войска.

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Неделей ранее в Госпогранкомитете Беларуси заявили о резком “увеличении группировки украинских вооруженных формирований” на территории Житомирского погранотряда. По информации ГПК, на сопредельной территории собираются “различные подразделения”, в том числе с тяжёлым вооружением, таким как реактивные системы залпового огня HIMARS и американские БМП Bradley.

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Официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в ответ на это заверил, что Украина, действительно, “наращивает оборонительные фортификации” на границе с Беларусью, но “провокации в этом нет”.

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