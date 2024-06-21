«Провокации в этом нет» - В Киеве объяснили, почему нарастили «оборонительные фортификации» на границе с Беларусью

Опубликовано: 21.06.2024 07:52 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские пограничники ответили своим белорусским коллегам на их заявление об "увеличении группировки вооруженных формирований" на государственной границе. Официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заверил, что Украина, действительно, "наращивает оборонительные фортификации" на границе с Беларусью, но "провокации в этом нет".

“Хорошо, что пограничный комитет Беларуси знаком с тем, что Украина защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов. И это, собственно, обеспечивается Силами обороны Украины из разных подразделений и с применением всего имеющегося вооружения”, - прокомментировал недавнее заявление белорусского Госпогранкомитета Демченко украинскому порталу New Voice.

Спикер украинской погранслужбы подчеркнул, что в условиях поддержки России со стороны Минска для украинской стороны белорусское направление “будет оставаться угрожающим”.

“Мы будем делать все от нас зависящее и необходимое, чтобы усиливать нашу защиту”, — заверил Демченко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 20 июня Госпогранкомитет Беларуси опубликовал официальное заявление, в котором предупредил украинскую стороны о “недопустимости провокаций” на границе. В ведомстве заявили, что в последнее время на территории Житомирского погранотряда фиксируется “увеличение группировки украинских вооруженных формирований”, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины.

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