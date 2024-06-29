Минобороны Беларуси отправило на границу с Украиной дополнительные войска. Что известно?

Опубликовано: 29.06.2024 14:43 , Обновлено: 04.07.2024

В Министерстве обороны сообщили, что из-за резкого увеличения количества беспилотников в северной части Украины, ведущих разведку в приграничных районах Беларуси, а также скопления сил ПВО в Житомирской области, на границу с Украиной отправили дополнительные войска.

Заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе полковник Вадим Лукашевич заявил, что обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется “нарастанием напряжённости”. По его словам, коалиция западных стран развязала вблизи нашей территории “горячий конфликт” и пытается “втянуть нашу страну в войну”.

“У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжёлая дальнобойная артиллерия и другая техника”, — отметил Вадим Лукашевич.

По оценкам Минобороны, у ВСУ “не всё хорошо на фронте”. В оборонном ведомстве считают, что украинские военные “постоянно занимаются пиаром того, что якобы сооружают оборонительные позиции”, пытаясь защищаться. Однако, по словам Лукашевича, на границе с Беларусью в ряде минно-взрывных заграждений “они оборудовали проходы”.

“С какой целью, для чего они это сделали? Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты”, — заявил заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе полковник Вадим Лукашевич.

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Напомним, ранее Государственный пограничный комитет сообщил о нахождении вблизи белорусско-украинской границы подразделений “Русского добровольческого корпуса”. По информации ведомства, бойцы формирования проводят в том числе разведку возле границы.

В свою очередь белорусские пограничники несут службу «в усиленном режиме» и совместно с Минобороны «реагируют на изменение обстановки», отметили в Госпогранкомитете. По информации ведомства, это происходит за счёт «увеличения плотности прикрытия государственной границы» с помощью современного вооружения и военной техники.

“Наши подразделения сил специальных операций выполняют задачи совместно с органами пограничной службы. Они имеют задачу вести поисковые действия, а в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника блокировать и уничтожить их. Мы готовы к любым провокациям, мы готовы дать отпор любому противнику”, — подчеркнул Вадим Лукашевич.

Начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооружённых Сил Беларуси полковник Андрея Северинчик отметил, что “обстановка в воздушном пространстве напряжённая”. По его словам, белорусские военные отмечают “постоянное нарушение государственной границы”, а потому для обнаружения беспилотников были “наращены силы и средства разведки”.

“С этой целью дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь. В круглосуточном режиме осуществляются полёты дежурных экипажей авиации для патрулирования границы и ведения разведки”, — подытожил Андрей Северинчик.

Ранее Telegraf.news писал, что украинские пограничники ответили белорусским коллегам на их заявление об “увеличении группировки вооруженных формирований” на государственной границе. Официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заверил, что Украина, действительно, “наращивает оборонительные фортификации” на границе с Беларусью, но “провокации в этом нет”.

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