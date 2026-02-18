Зеленский ввёл санкции против Лукашенко

Опубликовано: 18.02.2026 11:55 , Обновлено: 18.02.2026

Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля объявил о введении санкций в отношении своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, а также пригрозил "особыми последствиями" за действия, которые украинский политик расценил как "затягивание войны" с Россией.

Что именно предполагают персональные санкции Украины против Президента Беларуси, Зеленский не уточнил, но подробно остановился на причинах их введения.

В посте, опубликованном в его официальном Telegram-канале, украинский президент повторил свои недавние обвинения в адрес белорусских властей. В частности, он заявил, что во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне якобы развернули систему своих ретрансляторов для управления ударными дронами.

“Это увеличило возможности российской армии наносить удары по нашим северным областям – от Киевщины до Волыни. Часть ударов, в том числе по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Беларусь”, - убеждён Зеленский.

Кроме того, украинский президент обвинил власти страны в том, что белорусские предприятия якобы сотрудничают с российской армией и поставляют для неё технику, оборудование и критически важные компоненты, в том числе для производства ракет.

Ещё одним поводом для введения санкций в отношении официального Минска Зеленский назвал недавнее размещение на территории Беларуси ракет средней дальности – “Орешника”. Их украинский президент назвал “очевидной угрозой не только украинцам, но и всем европейцам”.

Что говорят в Беларуси?

В Беларуси саму новость о санкциях Зеленского пока не комментировали. Однако прошлые подобные заявления Зеленского Telegram-канал «На западном рубеже», близкий к белорусским силовикам, предупредил Украину об «асимметричном ударе» в ответ на любые попытки ударить по территории Беларуси. Там обвинили власти Украины в том, что те, вместо деэскалации и прекращения конфликта, «продолжают провоцировать дальнейшее обострение ситуации».

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Сам же Лукашенко в конце прошлого года называл Зеленского главной причиной отсутствия продвижения в мирном урегулировании конфликта России с Украиной и призывал политика “быстрее принимать решения” и “сесть и договариваться” с Москвой, чтобы избежать исчезновения Украины как государства.

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Что касается размещения “Орешника” в Беларуси, то его позиционируют как орудие ядерного сдерживания. При этом в конце прошлого года глава государства заявлял, что в случае “агрессии против Беларуси несколько десятков тысяч военных прибудут на помощь из России”.

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