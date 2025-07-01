Лукашенко рассказал, почему попросил Путина разместить "Орешник" в Беларуси и причем тут деньги

Опубликовано: 01.07.2025 21:18 , Обновлено: 01.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 июля, выступая на собрании, посвященном предстоящему Дню Независимости, что у его просьб к Владимиру Путину разместить на территории Республики ракеты "Орешник" были кроме политических и экономические причины.

По его словам, он не хотел бы применять ядерное оружие в случае угрозы, а неядерный “Орешник” мог бы стать альтернативой для сдерживания. Также Александр Лукашенко рассказал, какие финансовые причины побудили не “бросаться в крайности” с оснащением белорусской армии боевыми дронами.

“Еще одна тема, которая в последнее время звучит у нас, тема ядерного оружия и особенно “Орешник”. Знаете, я понимаю некоторых, которые говорят, что ну вот ядерное оружие разместили в Беларусь, поставили себя под удар. Это оттуда идея появилась”, - заявил он.

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По его словам, история не знает примеров, когда бы нападали на страну, обладающую ядерным оружием (ЯО). Именно поэтому он договорился с Кремлём о ранее объявленном размещении ЯО в Беларуси. “И это не для того, чтобы побаловаться и вас потешить”, - заявил Александр Лукашенко.

“Я как президент за это отвечаю, главнокомандующий. Не хочу, чтобы, как раньше, кто-то нападал. И представителям Соединенных Штатов Америки прямо в лоб дословно сказал. Ядерное оружие, где надо, оно тихо, спокойно существует, охраняется, как положено в мире. Но упаси вас господь ступить на нашу землю без нашего ведома”, - утверждает президент Беларуси.

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Что касается “Орешника”, то Александр Лукашенко заявил, что ракеты не будут оснащены ядерными боеголовками. По его словам, они появятся на территории Беларуси “к концу года”.

“Тогда не надо будет никому бояться, что белорусы, обладая ядерным оружием, готовы нанести удар. Естественно, что удар будет нанесен не ядерным оружием. Я честен перед вами. Я вам говорю так, как будет, пока я президент”, - пообещал он.

В то же время, Александр Лукашенко признался, что не считает ракеты или беспилотники решающими на поле боя. “Солдат и его командиры, как я сегодня сказал военным, объявляю им благодарность. Они главная наша сила. С автоматом, гранатометом и другими видами оружия, особенно на нашей территории, как раньше говорили, лесисто-болотистой местности”, - уточнил он.

Президент заявил, что считает, что эффективность беспилотников в Беларуси не может быть такой, как даже в Украине.

“Мы развиваем этот вид войск. Мы видим, как это используется на войне. Но не надо забывать и бросаться в крайности. Во-первых, у нас на это и денег нет. Для того, чтобы вот таким образом широко это создавать”, - рассказал Александр Лукашенко.

“Поэтому “Орешнику” на земле белорусской быть, чтобы не допустить мятежей этих”, - заключил он.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 6 декабря попросил своего российского коллегу Владимира Путина разместить на территории РБ ракетный комплекс “Орешник”. Тот ответил, что это “станет возможным” во второй половине 2025 года.

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Тем временем, в Украине выказали сомнения, на самом ли деле в Беларуси размещено ядерное оружие. Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что не верит в размещение в Беларуси ядерного оружия (ЯО). Однако он признал, что в Украине видят наличие на территории Беларуси носителей ЯО.

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