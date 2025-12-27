Зеленский пригрозил Беларуси "ответом" и обвинил в помощи России в наведении БПЛА

Опубликовано: 27.12.2025 10:59 , Обновлено: 28.12.2025

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Беларуси в помощи России в организации атак БПЛА по территории Украины. Он утверждает, что территория Беларуси используется для обхода систем ПВО Украины во время атак так называемых «шахедов».

Зеленский утверждает, что российские дроны обходят рубежи украинской ПВО благодаря технической поддержке из Беларуси.

В своем обращении в соцсетях президент Украины сделал такое заявление: «По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей, располагается в том числе на жилых домах».

Владимир Зеленский пригрозил Беларуси «ответом». «Проинформируем партнеров и будем готовить совместные ответы», — заявил он, не уточнив, что имеет в виду под ответной реакцией — дипломатическое давление (например, со стороны ЕС и США) или военный ответ.

“Продолжают провоцировать дальнейшее обострение ситуации”

В Беларуси официально данное заявление пока не комментировали. Однако Телеграм-канал «На западном рубеже», близкий к белорусским силовикам, предупредил Украину об «асимметричном ударе» в ответ на любые попытки ударить по территории Беларуси.

«Кстати, напомним слова Президента Беларуси: мы не хотим войны, но если кому-то неймется, то ответ будет асимметричным. А про боевое дежурство «Орешника» вы и сами знаете», — говорится в сообщении.

Там обвинили власти Украины в том, что те, вместо деэскалации и прекращения конфликта, «продолжают провоцировать дальнейшее обострение ситуации».

В ТГ-канале сослались на некие комментарии в украинских пабликах, где, по утверждению «На западном рубеже», украинцы пригрозили ударами по Мозырскому НПЗ.