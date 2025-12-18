Лукашенко объявил о прибытии в Беларусь "Орешника"

Опубликовано: 18.12.2025 17:57 , Обновлено: 18.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего выступления перед делегатами Всебелорусского народного собрания (ВНС) заявил, что давно обещанный Россией ракетный комплекс "Орешник" находится в Беларуси.

По его словам “Орешник” находится на территории страны “со вчерашнего дня” и заступает на боевое дежурство.

“В случае агрессии против Беларуси несколько десятков тысяч военных прибудут на помощь из России”, - добавил Лукашенко.

Днём ранее Владимир Путин уже говорил, что в самой РФ «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца года. Беларусь ранее также обозначала такой срок для передачи ей Россией «Орешника».

«Орешник» — это российский экспериментальный подвижный ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности. По оценкам некотоых военных экспертов, «Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж».

28 ноября 2024 года Путин объявил, что «Орешник» поставлен на серийное производство российскими заводами. И только 1 августа 2025 года он же сообщил о том, что произведен первый серийный комплекс «Орешник», и он уже поставлен в войска. Однако со сроками вышла путаница. Потому что в декабре Путин заявил, что “Орешник” поступит на боевое дежурство только до конца года.