Защита обжаловала приговор Эдуарду Бабарико

Опубликовано: 17.07.2023 11:47 , Обновлено: 17.07.2023

Адвокаты Бабарико-младшего, которого суд приговорил к восьми годам лишения свободы, обжаловали приговор, уголовное дело в апелляционном порядке будет рассматривать Верховный суд.

“Жалобы адвокатов поступили в суд”, – рассказали Sputnik 17 июля в Минском областном суде.

Напомним, 5 июля 2023 года Эдуарда Бабарико признали виновным по трем статьям: в уклонении от уплаты налогов (повлекшем причинение ущерба в крупном размере), оказании пособничества в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и оказание пособничества в организации умышленных действий, направленных на возбуждение вражды и розни по признаку социальной принадлежности.

Эдуарда приговорили к восьми годам колонии усиленного режима и штрафу в 185 000 рублей. Своей вины он не признал.

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Эдуард Бабарико не признал вину в суде

Бабарико-младший — сооснователь уже несуществующих краудфандинговых платформ. В 2020 году он возглавил предвыборную кампанию своего отца, Виктора Бабарико. Их задержали летом того же года.

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