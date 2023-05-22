Эдуард Бабарико не признал вину в суде

Опубликовано: 22.05.2023 13:29 , Обновлено: 22.05.2023

Сын Виктора Бабарико, экс-претендента на пост президента Беларуси, после оглашения обвинения в начале судебного заседания 22 мая заявил, что не признает вину в предъявленных ему преступлениях.

Бабарико обвинили по нескольким статьям. Среди них уклонение от уплаты подоходного налога, легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, передает БелТА.

Согласно обвинению, он оказал Сергею Тихановскому и другим людям пособничество в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, в обвинении говорится об оказании пособничества в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Отмечается, что эти действия повлекли тяжкие последствия в виде возникновения массовых беспорядков, причинения ущерба в особо крупном размере.

Ранее Телеграф писал, что сначала Эдуарда обвиняли только в уклонении от неуплаты налогов, однако в конце 2021 года ему предъявили новые. Сыну Виктора Бабарико грозит до 20 лет лишения свободы.

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