Эдуард Бабарико потребовал вызвать в суд отца в качестве свидетеля

Опубликовано: 02.06.2023 10:44 , Обновлено: 02.06.2023

Эдуард Бабарико в ходе очередного заседания по уголовному делу потребовал вызвать в суд в качестве свидетеля своего отца Виктора Бабарико, экс-претендента на пост президента Беларуси. Слушания по делу продолжатся в Минском областном суде 7 июня.

Эдуарда Бабарико обвиняют по нескольким статьям, в том числе, за отмывание “средств, полученных преступным путем”. Он ходатайствовал о вызове в качестве свидетеля в суд отца, чтобы тот мог дать пояснения относительно денег, подаренных ему как сыну.

Как государственное сообщило издание “Минская правда”, гособвинитель в ходе заседания суда заявил, что Виктора Бабарико уже включили в список “свидетелей по делу, подлежащих вызову”. Однако, когда именно бывшего политика и банкира, в настоящее время отбывающего наказание в тюрьме по обвинению за взятки в особо крупном размере, вызовут в суд, не уточняется.

Виктора Бабарико перевели из колонии в больницу — Соратники

Напомним, в конце апреля экс-главу “Белгазпромбанка” и бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико госпитализировали, доставив из тюрьмы, где он отбывал наказание, в в хирургическое отделение больницы Новополоцка. Об этом сообщила команда экс-претендента на пост президента Беларуси, хотя в госорганах эту информацию никак не комментировали. С тех пор о местонахождении эксполитика и его здоровье его родным ничего не известно.

Эдуард Бабарико не признал вину в суде

Отметим, что его сын Эдуард после оглашения обвинения в начале судебного заседания 22 мая заявил, что не признает вину в предъявленных ему преступлениях. По вменяемым ему в вину статьям ему грозит до 20 лет лишения свободы.