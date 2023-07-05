Суд в Минске приговорил Эдуарда Бабарико к 8 годам колонии

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Опубликовано: 05.07.2023 15:48 , Обновлено: 05.07.2023

В Минском областном суде 5 июля озвучили приговор сыну Виктора Бабарико (экс-претендент на пост президента Беларуси) Эдуарду. Ему дали 8 лет колонии.

По информации госагентства БелТА, Бабарико-младшего признали виновным в уклонении от уплаты налогов, а также «оказании пособничества в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, связанных с неповиновением законным требованиям представителей власти» и «оказании пособничества в организации действий, направленных на возбуждение вражды и розни по признаку социальной принадлежности».

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Судебное разбирательство началось 22 мая 2023 года. Уголовное дело рассматривал Минский областной суд в выездном судебном заседании в помещении суда Минского района.

Напомним, Эдуарда Бабарико обвиняли по нескольким статьям. Среди них была и «легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем». Однако, по информации СМИ, гособвинитель в ходе судебного процесса «отказался от предъявленного обвинения» и «суд постановил производство по делу в этой части (ст.235 УК) прекратить».

Также ранее БелТА писала, что Бабарико-младшему выдвинули обвинение в том, что он «оказал Сергею Тихановскому и иным лицам пособничество в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, совершенных группой лиц по предварительному сговору».

А еще в обвинении было сказано об «оказании пособничества в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, совершенных группой лиц по предварительному сговору».

К слову, 2 июня стало известно, что Эдуард Бабарико в ходе очередного заседания по уголовному делу потребовал вызвать в суд в качестве свидетеля своего отца Виктора Бабарико.

Эдуард Бабарико потребовал вызвать в суд отца в качестве свидетеля