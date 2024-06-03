ВВС Беларуси прошли "весь цикл" подготовки к применению ядерного оружия — Минобороны

Опубликовано: 03.06.2024 09:33 , Обновлено: 03.06.2024

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси - начальник авиации Леонид Давидович рассказал, что в рамках совместных с Россией летно-тактических учений, а также по применению тактического ядерного оружия отработали белорусские военные.

“Цели, которые мы перед собой ставили, это, конечно же, еще раз обучить. Посмотреть, как работают командиры авиационно-воинских частей, как работают их штабы, кроме того, по принятию решений в той или иной обстановке. Мы специально сделали акценты на тактической выучке летчиков наших”, - прокомментировал Давидович летно-тактические учения в эфире телеканала СТВ.

По его словам, задействовали “фактически большую часть авиации” белорусских ВВС. А это “все авиационные базы, все типы самолетов”. “Соответственно, максимальный охват личного состава, максимальный спектр выполнения всех задач”, - подчеркнул заместитель командующего ВВС и войсками ПВО.

Что касается совместного с Россией учения по применению тактического ядерного оружия, “весь цикл подготовки – теоретический и практический – наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли”, заявил Давидович. И добавил, что такие тренировки начинают проводиться “на плановой основе”.

“Мы отрабатываем эти вопросы, иногда меняя ту или иную обстановку. То есть, может быть, с другого аэродрома. Но экипажи уже готовы, и инженерно-технический состав также готов, самолеты готовы давно”, - заверил замкомандующего ВВС и войсками ПВО.

Напомним, 27 мая Минобороны Беларуси сообщило о начале летно-тактических учений с Россией. Тогда в ведомстве рассказали, что в совместных мероприятиях задействовали авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВС Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ.

Минобороны Беларуси объявило о начале лётно-тактических учений с Россией

А 6 мая Минобороны РФ анонсировало проведение учения по отработке подготовки и применения нестратегического (тактического) ядерного оружия. В ведомстве заявили, что учение проведут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

«В ответ на угрозы западных официальных лиц» — Минобороны России анонсировало учение по применению тактического ядерного оружия

На следующий день, 7 мая, Министерство обороны Беларуси начало внезапную проверку сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия. Как рассказал министр обороны Виктор Хренин, проверкой будет охвачен «весь комплекс мероприятий»: от планирования и подготовки до нанесения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

Минобороны Беларуси объявило внезапную проверку носителей нестратегического ядерного оружия